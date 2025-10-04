هشدار فولاد خوزستان نسبت به تأثیر قطع برق بر اشتغال استان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی مدیرعامل و جمعی از مسئولان شرکت فولاد خوزستان با علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان و هیات همراه، روز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس مهمانسرای نور مجتمع دویست دستگاه دیدار نمودند.

علی اسدی مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان در این جلسه، ضمن قدردانی از همکاری شرکت فولاد خوزستان در پیک تابستانه، اظهار داشت: مصرف برق استان با توجه به شرایط اقلیمی و صنایع مختلف، نسبت به دیگر استان‌ها بیشتر است. در تابستان گذشته، محدودیت های برق نسبت به سالیان قبل بیشتر بود و شرکت فولاد خوزستان نیز، زیان فراوانی متحمل شد.

وی در ادامه گفت: صنایع باید به کمک وزارت نیرو بیایند. خودتامینی انرژی صنایع یکی از راه های پیش رو است. در همین راستا شرکت فولاد خوزستان با تملک نیروگاه خلیج فارس و همچنین پیگیری برای احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی در سه فاز ۲۰۰ مگاواتی، سعی در تامین برق مورد نیاز خود دارد و این اقدامات، کمک شایانی به پایداری برق استان می کند. از سویی تلاش می‌کنیم در جلسات وزارتخانه سهمیه بیشتری برای برق استان گرفته شود.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در این جلسه گفت: ۱۰ درصد میزان مصرف برق کشور، در صنعت فولاد استفاده می شود. علیرغم این سهم ناچیز، قطع برق صنایع از جمله فولاد خوزستان در تابستان گذشته، در اولویت قرار داشت و این یک چالش بزرگ برای ما بود. همین مساله باعث شد درآمد و سودآوری فولاد خوزستان به شدت کاهش یابد.

ابراهیمی گفت: انتظاری که از مسئولان استان می‌رود، به صنعتی که برای این جغرافیا درآمدزایی دارد و برای جوانان استان اشتغال آفرینی کرده، اهمیت بیشتری داده شود. اگر تولید متوقف شود و توسعه شرکت اتفاق نیفتد، درآمدزایی کل استان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و اشتغال جوانان با چالش مواجه می شود.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: با تعامل میان سازمان‌ها و شرکت های استان، بسیاری از مشکلات قابل حل است. هرگونه محدودیت برای شرکت فولاد خوزستان، هفت شرکت نوردی استان را نیز، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

