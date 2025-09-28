نیروگاه سمنان؛ ستون ماندگاری فولاد در مسیر رقابت جهانی
هلدینگ توسعه معادن و فلزات با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون یورویی در نیروگاه سمنان، ضمن تأمین پایدار انرژی صنایع خود، گامی در جهت کاهش ناترازی انرژی کشور و افزایش تابآوری بخش فولاد برداشته است. این پروژه که با هدف تضمین استمرار تولید، کاهش هزینهها و ارتقای جایگاه رقابتی در بازارهای جهانی صورت گرفته، به الگویی برای سایر صنایع انرژیبر کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، نیما شهبازی، مدیر پروژههای هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات ضمن گفتگویی با اشاره به اینکه این هلدینگ بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور با هدف توسعه پایدار زنجیره ارزش، همواره تأمین پایدار انرژی را بهعنوان یک مزیت رقابتی استراتژیک در نظر داشته است، اظهار کرد: در سالهای اخیر کشور با چالش ناترازی انرژی روبهرو بوده به این معنا که رشد مصرف برق در صنایع انرژیبر مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان بسیار سریعتر از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور است.
از قطعیهای چند ساعته تا میلیاردها تومان خسارت سالانه در تولید فولاد
وی ادامه داد: در فصل تابستان تقاضای برق در سطح ملی همواره افزایش پیدا میکند و این در حالی است که ظرفیت عملی تولید بهدلیل استهلاک تجهیزات و محدودیت منابع کمتر از این مقدار است؛ نتیجه این شکاف قطع یا محدودیت برق صنایع بزرگ است؛ برای صنعت فولاد که فرآیندهای ذوب و نورد به شدت به برق وابستهاند حتی چند ساعت قطعی برق میتواند خسارات مالی سنگینی به همراه داشته باشد؛ بهعنوان نمونه هر ساعت توقف یک واحد فولادی معادل دهها تن محصول از دست رفته است اگر این توقفها در طول یک ماه تداوم پیدا کند عدمالنفع برای یک مجتمع فولادی با ظرفیت یک میلیون تن میتواند به بیش از چهار هزار میلیارد تومان در سال برسد این خسارت علاوهبرکاهش سودآوری به اعتبار صادراتی ایران و توان رقابتی محصولات فولادی در بازارهای جهانی صدمه وارد میکند.
مدیر پروژههای هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات بیان کرد: با توجه به شرایط فوق هلدینگ توسعه معادن و فلزات تصمیم گرفت در مقابل پذیرش ریسکهای ناشی از محدودیتهای شبکه برق سراسری رویکردی پیشدستانه اتخاذ و از طریق شرکت زیرمجموعه خود یعنی مجموعه پویا انرژی در پروژه احداث نیروگاه سمنان سرمایهگذاری کند.
شهبازی تأکید کرد: هدف از این اقدام تنها تأمین برق موردنیاز داخلی نبود بلکه هلدینگ با این سرمایهگذاری بهدنبال تضمین استمرار تولید در کارخانههای فولادی و معدنی زیرمجموعه بهویژه در فصلهای اوج مصرف برق کاهش هزینههای بلندمدت انرژی از طریق استفاده از فناوریهای نوین و راندمان بالا کاهش ریسکهای عملیاتی و مالی با ایجاد امنیت پایدار انرژی و ایفای نقش ملی و مسئولیت اجتماعی از طریق تزریق بخشی از برق تولیدی به شبکه سراسری کشور و کمک به کاهش ناترازی انرژی است.
از ۳۶۰ تا ۷۲۰ مگاوات با ورود هلدینگ توسعه معادن و فلزات
وی ادامه داد: این پروژه نخستین نمونه از نیروگاههای خودتأمین کشور است که در چارچوب تفاهمنامه مشترک سه وزارتخانه صمت، نیرو و نفت به بهرهبرداری رسیده و بهعنوان یک الگوی ملی شناخته میشود؛ نیروگاه سمنان در ابتدا تنها شامل یک بلوک گازی با ظرفیت ۳۶۰ مگاوات بود که بهطور مستقل تأمین برق محدودی را برای صنایع منطقه فراهم میکرد با ورود شرکت پویا انرژی به پروژه، بلوک دوم گازی با همان ظرفیت ۳۶۰ مگاوات طراحی و احداث و به این ترتیب ظرفیت نیروگاه به ۷۲۰ مگاوات افزایش پیدا کرد؛ این توسعه موجب شد نیروگاه سمنان به اولین نیروگاه خودتأمین کشور تبدیل شود که زیرساختهای انرژی صنایع فولادی را به شکل پایدار تضمین میکند. پس از تکمیل و اتصال به شبکه این نیروگاه توانست نقش مهمی در پایداری تولید و کاهش خاموشیهای اضطراری صنایع فولادی و معدنی ایفا کند.
مدیر پروژههای هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات افزود: در گام بعدی هلدینگ با هدف افزایش راندمان و بهرهوری تولید برق تصمیم به اجرای فاز تکمیل نیروگاه گرفت؛ در این فاز بخش بخار نیروگاه با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون یورو و با ظرفیت ۳۶۰ مگاوات طراحی و احداث میشود که درحالحاضر پیشرفت فیزیکی آن بیش از ۱۰ درصد است این بخش با بهرهگیری از فناوری سیکل ترکیبی راندمان نیروگاه را از حدود ۳۵ درصد در حالت گازی به بیش از ۵۵ درصد افزایش میدهد.
سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون یورویی و اثرگذاری بر صادرات و محیط زیست
شهبازی یادآور شد: ظرفیت نهایی نیروگاه پس از تکمیل ۱۱۰۰ مگاوات سرمایهگذاری مورد نیاز حدود ۳۰۰ میلیون یورو و زمانبندی پیشبینی شده برای بهرهبرداری کامل آن ۱۴۰۶ است؛ افزایش راندمان در فاز سیکل ترکیبی به معنای کاهش مصرف گاز طبیعی و در نتیجه کاهش هزینههای سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانهای است، این ویژگی با استانداردهای جهانی محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی همراستا بوده و به ارتقای جایگاه هلدینگ در حوزه مسئولیت اجتماعی کمک میکند.
وی گفت: سرمایهگذاری در نیروگاه سمنان علاوهبر تأمین نیاز داخلی هلدینگ، اثرات اقتصادی و صنعتی گستردهای دارد. تأمین پایدار برق به صنایع فولادی امکان میدهد از توقفهای ناگهانی و برنامهریزی نشده جلوگیری کنند که این امر موجب افزایش بهرهوری خطوط تولید، کاهش ضایعات و افزایش حجم صادرات میشود؛ برق پایدار همچنین عملکرد مستمر زنجیره ارزش فولاد از مرحله استخراج سنگ آهن تا تولید محصول نهایی را تضمین میکند که این موضوع بهویژه در شرایط رقابتی بازار جهانی اهمیت دارد، این سرمایهگذاری علاوهبر کاهش هزینههای عملیاتی، بهعنوان یک دارایی استراتژیک در ترازنامه هلدینگ ثبت شده و ارزش بازار شرکت را افزایش میدهد.
مدیر پروژههای هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات ادامه داد: از سوی دیگر، با تزریق بخشی از برق تولیدی به شبکه سراسری، نیروگاه سمنان به تعادل عرضه و تقاضای برق کشور کمک میکند و در بخش فنی و زیست محیطی نیز موجب کاهش تلفات انرژی از طریق بازیافت گرمای خروجی توربینهای گازی در بخش بخار، بهینهسازی مصرف سوخت، کاهش انتشار ₂CO و فراهم شدن امکان اتصال به شبکههای هوشمند برای پایدارسازی بار مصرف میشود.
شهبازی عنوان کرد: پویا انرژی بهعنوان بازوی انرژی هلدینگ توسعه معادن و فلزات، نمونهای روشن از همگرایی صنعت و انرژی است پروژه های این شرکت نشان میدهد که بدون سرمایهگذاری مستقیم در زیرساختهای انرژی، رشد پایدار صنایع انرژیبر مانند فولاد امکانپذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: با تکمیل فاز نهایی و رسیدن به ظرفیت ۱۱۰۰ مگاوات نیروگاه سمنان نه تنها نیازهای هلدینگ را بهطور کامل پوشش خواهد داد بلکه بخشی از بار شبکه سراسری را نیز کاهش میدهد، این اقدام الگویی برای سایر صنایع معدنی کشور خواهد بود تا با سرمایهگذاری در حوزه انرژی، ضمن کاهش ریسکهای عملیاتی، به توسعه پایدار اقتصاد ملی کمک کنند. در نهایت، این پروژه علاوه بر آثار اقتصادی و صنعتی، گامی مهم در جهت پایداری تولید، ارتقای صادرات و تثبیت جایگاه ایران در بازارهای جهانی فولاد خواهد بود.