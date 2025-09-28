فولاد هرمزگان، رکورددار کاهش بریکوت در صنعت فولاد کشور
با اجرای مجموعهای از اقدامات علمی، تیم محور و پیشگیرانه، فولاد هرمزگان موفق شد در یک سال گذشته با کاهش چشمگیر شکست فرایند منجر به پارگی خط، رکوردی ملی در صنعت فولاد کشور به ثبت برساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مهدی میرزاده کارشناس دفتر فنی تولید فولادسازی و ریختهگری مداوم شرکت فولاد هرمزگان با بیان این مطلب در ادامه افزود: فولاد هرمزگان به دستاوردی بیسابقه در واحد ریختهگری مداوم رسیده و این در حالی است که یکی از عواملی که در فرایند تولید ریختهگری پیوسته هزینههای مالی زیادی را به فولادسازان تحمیل میکند، پارگی خط ریختهگری است.
وی افزود: نرمهای جهانی درخصوص آمار پارگی خط در پلنتهای مختلف متفاوت بوده و نرخ بروز بریکوت یکی از شاخصهای کلیدی در افزایش بهرهوری و ایمنی در شرکتهای فولادی به شمار میرود.
ارتقای جهانی صنعت فولاد کشور با اقدامات فولاد هرمزگان
میرزاده با اشاره به وضعیت فولاد هرمزگان در زمینه بریکوت تصریح کرد: در حال حاضر فولاد هرمزگان به نرخ 2.4 مورد در هر میلیون تن دست یافته که سبب ارتقای جهانی صنعت کشور در این زمینه شده است.
وی تصریح کرد: براساس برنامههای در دست اقدام و پروژههای توسعه که در حال برنامهریزی هستند، با نصب تجهیزات مدرن و توسعه اتوماسیون صنعتی و به کارگیری ابزار هوش مصنوعی، فولاد هرمزگان به تراز جهانی فولادسازان پیشرفته دنیا خواهد رسید. این موفقیت منجر به صرفهجویی مستقیم بیش از ۴۰۰میلیارد تومان در هزینههای ناشی از توقف تولید و خسارات تجهیزات شده است.
راهبردهای فولاد هرمزگان برای کاهش بریکوت
وی با اشاره به نقش کلیدی ریختهگری مداوم به عنوان قلب تپنده زنجیره تولید فولاد بیان کرد: بریکوت یکی از مهمترین ریسکهای عملیاتی در این فرآیند است که میتواند منتج به توقف تولید، خسارت به تجهیزات و کاهش بهره وری شود. بر همین اساس، فولاد هرمزگان با تدوین و اجرای راهبردهای کلیدی موفق شد این پدیده را به طور کمسابقهای کنترل کند.
میرزاده سه محور اصلی این راهبردها را چنین تشریح کرد:
• بهبود فرآیند ریختهگری از طریق بهینه سازی و تثبیت هیت فلکس در قالب، همراه با پایش مستمر پارامترهای کلیدی
• بومیسازی و بازطراحی پودرهای ریختهگری با همکاری تولیدکنندگان داخلی
• بازنگری دستورالعمل های تولیدی همراه با آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
تکیه بر دانش، تجربه و خلاقیت مهندسین در فولاد هرمزگان
کارشناس دفتر فنی تولید فولادسازی و ریختهگری مداوم شرکت فولاد هرمزگان ادامه داد: یکی از ارکان اصلی این موفقیت بزرگ، تکیه بر دانش، تجربه و خلاقیت مهندسین و کارشناسان داخلی شرکت بوده است. اعتماد مدیریت به توان فنی نیروهای بومی و ایجاد بستر لازم برای بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی موجب شد بسیاری از مشکلات عملیاتی بدون نیاز به وابستگی خارجی و با اتکا به توان داخلی حل و فصل شود.
این رویکرد نشان داد که با سرمایه گذاری بر منابع انسانی متخصص، میتوان به بالاترین سطوح ایمنی و بهرهوری در فرآیند های پیچیده صنعتی دست یافت.