فولاد هرمزگان، رکورددار کاهش بریکوت در صنعت فولاد کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مهدی میرزاده کارشناس دفتر فنی تولید فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد هرمزگان با بیان این مطلب در ادامه افزود: فولاد هرمزگان به دستاوردی بی‌‌سابقه در واحد ریخته‌‌گری مداوم رسیده و این در حالی است که یکی از عواملی که در فرایند تولید ریخته‌گری پیوسته هزینه‌های مالی زیادی را به فولادسازان تحمیل می‌کند، پارگی خط ریخته‌گری است.

وی افزود: نرم‌‌های جهانی درخصوص آمار پارگی خط در پلنت‌های مختلف متفاوت بوده و نرخ بروز بریکوت یکی از شاخص‌های کلیدی در افزایش بهره‌وری و ایمنی در شرکت‌های فولادی به شمار می‌رود.

ارتقای جهانی صنعت فولاد کشور با اقدامات فولاد هرمزگان

میرزاده با اشاره به وضعیت فولاد هرمزگان در زمینه بریکوت تصریح کرد: در حال حاضر فولاد هرمزگان به نرخ 2.4 مورد در هر میلیون تن دست یافته که سبب ارتقای جهانی صنعت کشور در این زمینه شده است.

وی تصریح کرد: براساس برنامه‌های در دست اقدام و پروژه‌های توسعه که در حال برنامه‌ریزی هستند، با نصب تجهیزات مدرن و توسعه اتوماسیون صنعتی و به کارگیری ابزار هوش مصنوعی، فولاد هرمزگان به تراز جهانی فولادسازان پیشرفته دنیا خواهد رسید. این موفقیت منجر به صرفه‌جویی مستقیم بیش از ۴۰۰میلیارد تومان در هزینه‌‌های ناشی از توقف تولید و خسارات تجهیزات شده است.

راهبردهای فولاد هرمزگان برای کاهش بریکوت

وی با اشاره به نقش کلیدی ریخته‌‌گری مداوم به ‌عنوان قلب تپنده زنجیره تولید فولاد بیان کرد: بریکوت یکی از مهم‌‌ترین ریسک‌‌های عملیاتی در این فرآیند است که می‌تواند منتج به توقف تولید، خسارت به تجهیزات و کاهش بهره‌ وری شود. بر همین اساس، فولاد هرمزگان با تدوین و اجرای راهبردهای کلیدی موفق شد این پدیده را به ‌طور کم‌‌سابقه‌‌ای کنترل کند.

میرزاده سه محور اصلی این راهبردها را چنین تشریح کرد:

• بهبود فرآیند ریخته‌گری از طریق بهینه ‌سازی و تثبیت هیت‌ فلکس در قالب، همراه با پایش مستمر پارامترهای کلیدی

• بومی‌‌سازی و بازطراحی پودرهای ریخته‌گری با همکاری تولیدکنندگان داخلی

• بازنگری دستورالعمل ‌های تولیدی همراه با آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

تکیه بر دانش، تجربه و خلاقیت مهندسین در فولاد هرمزگان

کارشناس دفتر فنی تولید فولادسازی و ریخته‌گری مداوم شرکت فولاد هرمزگان ادامه داد: یکی از ارکان اصلی این موفقیت بزرگ، تکیه بر دانش، تجربه و خلاقیت مهندسین و کارشناسان داخلی شرکت بوده است. اعتماد مدیریت به توان فنی نیروهای بومی و ایجاد بستر لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌‌های انسانی موجب شد بسیاری از مشکلات عملیاتی بدون نیاز به وابستگی خارجی و با اتکا به توان داخلی حل ‌و فصل شود.

این رویکرد نشان داد که با سرمایه ‌گذاری بر منابع انسانی متخصص، می‌توان به بالاترین سطوح ایمنی و بهره‌وری در فرآیند های پیچیده صنعتی دست یافت.

