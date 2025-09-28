خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لوح زرین نوآوری برتر ایرانی به محققان شرکت ملی صنایع مس ایران رسید

لوح زرین نوآوری برتر ایرانی به محققان شرکت ملی صنایع مس ایران رسید
کد خبر : 1692523
لینک کوتاه کپی شد.

سه طرح نوآورانه محققان و مهندسان شرکت ملی صنایع مس ایران در جریان نهمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین نوآوری برتر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از محصولات و خدمات نوآورانه ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری و صنعتی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این رویداد، سه طرح نوآورانه از واحد تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه با عناوین «دامپ‌تراک خودران»، «استحصال رنیوم به‌صورت آمونیوم پررنات از پساب کارخانه اسید» و «استحصال سلنیوم از پساب کارخانه اسید» موفق به کسب لوح زرین نوآوری برتر شدند.

لوح زرین نوآوری برتر ایرانی به محققان شرکت ملی صنایع مس ایران رسید

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی