لوح زرین نوآوری برتر ایرانی به محققان شرکت ملی صنایع مس ایران رسید
سه طرح نوآورانه محققان و مهندسان شرکت ملی صنایع مس ایران در جریان نهمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین نوآوری برتر شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مسپرس، این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از محصولات و خدمات نوآورانه ایرانی در حوزههای مختلف علمی، فناوری و صنعتی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این رویداد، سه طرح نوآورانه از واحد تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه با عناوین «دامپتراک خودران»، «استحصال رنیوم بهصورت آمونیوم پررنات از پساب کارخانه اسید» و «استحصال سلنیوم از پساب کارخانه اسید» موفق به کسب لوح زرین نوآوری برتر شدند.