لوح زرین نوآوری برتر ایرانی به محققان شرکت ملی صنایع مس ایران رسید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از محصولات و خدمات نوآورانه ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری و صنعتی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.