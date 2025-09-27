رادیوچاد، شماره ۹
حضور قدرتمند چادرملو در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل با معرفی توانمندیها و محصولات در بازار عراق+فیلم
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل، نخستین محموله صادراتی خود را به عراق ارسال کرد و دو تفاهمنامه مهم فروش شمش فولادی به امضا رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت چادرملو در تازهترین حضور بینالمللی خود، توانمندیها و محصولاتش را در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل معرفی کرد. غرفه این شرکت با استقبال گسترده تجار، سرمایهگذاران بینالمللی و مقامهای اقلیم کردستان عراق روبهرو شد.
عراق به عنوان نخستین مقصد صادراتی چادرملو معرفی شد و در همین راستا، اولین محموله شمش فولادی این شرکت به این کشور ارسال شد. همچنین دو تفاهمنامه مهم فروش میان چادرملو و شرکای عراقی امضا گردید.
در حاشیه این رویداد، تیم والیبال چادرملو نیز موفق شد عنوان قهرمانی تورنمنت بینالمللی چهارجانبه یادبود شهید حسین کمالی اردکانی را از آن خود کند.