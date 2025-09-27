خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رادیوچاد، شماره ۹

حضور قدرتمند چادرملو در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل با معرفی توانمندی‌ها و محصولات در بازار عراق+فیلم

حضور قدرتمند چادرملو در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل با معرفی توانمندی‌ها و محصولات در بازار عراق+فیلم
کد خبر : 1692268
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل، نخستین محموله صادراتی خود را به عراق ارسال کرد و دو تفاهم‌نامه مهم فروش شمش فولادی به امضا رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت چادرملو در تازه‌ترین حضور بین‌المللی خود، توانمندی‌ها و محصولاتش را در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل معرفی کرد. غرفه این شرکت با استقبال گسترده تجار، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و مقام‌های اقلیم کردستان عراق روبه‌رو شد.

عراق به عنوان نخستین مقصد صادراتی چادرملو معرفی شد و در همین راستا، اولین محموله شمش فولادی این شرکت به این کشور ارسال شد. همچنین دو تفاهم‌نامه مهم فروش میان چادرملو و شرکای عراقی امضا گردید.

در حاشیه این رویداد، تیم والیبال چادرملو نیز موفق شد عنوان قهرمانی تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه یادبود شهید حسین کمالی اردکانی را از آن خود کند.

حجم ویدیو: ۵.۲۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۵۱ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی