به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت چادرملو در تازه‌ترین حضور بین‌المللی خود، توانمندی‌ها و محصولاتش را در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت اربیل معرفی کرد. غرفه این شرکت با استقبال گسترده تجار، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و مقام‌های اقلیم کردستان عراق روبه‌رو شد.

عراق به عنوان نخستین مقصد صادراتی چادرملو معرفی شد و در همین راستا، اولین محموله شمش فولادی این شرکت به این کشور ارسال شد. همچنین دو تفاهم‌نامه مهم فروش میان چادرملو و شرکای عراقی امضا گردید.

در حاشیه این رویداد، تیم والیبال چادرملو نیز موفق شد عنوان قهرمانی تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه یادبود شهید حسین کمالی اردکانی را از آن خود کند.

