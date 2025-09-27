خبرگزاری کار ایران
حمایت همه‌جانبه شرکت ملی صنایع مس ایران از مرکز نوآوری شهید ستاری

حمایت همه‌جانبه شرکت ملی صنایع مس ایران از مرکز نوآوری شهید ستاری
معاون طرح و برنامه‌ریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران بر حمایت همه‌جانبه از مرکز نوآوری شهید ستاری رفسنجان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، غلامرضا ملاطاهری در حاشیه بازدید و نشست با کارکنان این مرکز گفت: با توجه به رویکرد نوینی که در مرکز نوآوری شهید ستاری در دستور کار قرار گرفته، تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا در تمامی ابعاد، حمایت‌های لازم برای فعال‌سازی و توسعه این مرکز انجام شود.

وی افزود: در این نشست مباحث ارزشمندی مطرح شد و امیدواریم با ایجاد ارتباط مؤثر میان مرکز نوآوری، مجتمع‌های شرکت ملی صنایع مس ایران و طرح‌های توسعه‌ای شرکت، بتوانیم موضوعات مبتنی بر فناوری و نوآوری را شناسایی و در اختیار مرکز قرار دهیم تا در قالب پروژه‌های متنوع به اجرا درآیند.

ملاطاهری همچنین وجود مرکز CVC را از مزیت‌های مهم مرکز نوآوری شهید ستاری برشمرد و خاطرنشان کرد: ایده‌ها و طرح‌های فناورانه پس از ارتقا می‌توانند از ظرفیت صندوق CVC بهره‌مند شوند و به شرکت‌های تجاری نوآور تبدیل گردند. این روند علاوه بر توسعه فناوری در سطح شرکت ملی صنایع مس، موجب رونق حوزه معدن و صنایع معدنی کشور نیز خواهد شد.

