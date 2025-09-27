وی افزود: در این نشست مباحث ارزشمندی مطرح شد و امیدواریم با ایجاد ارتباط مؤثر میان مرکز نوآوری، مجتمع‌های شرکت ملی صنایع مس ایران و طرح‌های توسعه‌ای شرکت، بتوانیم موضوعات مبتنی بر فناوری و نوآوری را شناسایی و در اختیار مرکز قرار دهیم تا در قالب پروژه‌های متنوع به اجرا درآیند.

ملاطاهری همچنین وجود مرکز CVC را از مزیت‌های مهم مرکز نوآوری شهید ستاری برشمرد و خاطرنشان کرد: ایده‌ها و طرح‌های فناورانه پس از ارتقا می‌توانند از ظرفیت صندوق CVC بهره‌مند شوند و به شرکت‌های تجاری نوآور تبدیل گردند. این روند علاوه بر توسعه فناوری در سطح شرکت ملی صنایع مس، موجب رونق حوزه معدن و صنایع معدنی کشور نیز خواهد شد.