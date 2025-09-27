خبرگزاری کار ایران
رکوردشکنی شرکت سنگ و فولاد هرمزگان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

شرکت سنگ و فولاد هرمزگان زیرمجموعه شرکت فولاد هرمزگان به‌عنوان یکی از نمونه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید توسط شرکت فولاد هرمزگان، در شش‌ماهه نخست سال جاری توانست به دستاوردها و رکوردهای چشمگیری در حوزه رکورد های تولید و فروش دست یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط شرکت فولاد هرمزگان، شرکت سنگ و فولاد هرمزگان توانست رکوردهای تولید را در هر دو محصول آهک کلسینه و آهک هیدراته بشکند و با تولید ۴۹۹۳ تن آهک هیدراته، ۲۵۰ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه و رکوردی جدید در تولید این محصول ثبت کند.

همچنین در ادامه موفقیت‌ها با تولید ۵۶ هزار و ۶۴۳ تن آهک کلسینه، ۱۲ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل رکورد دیگری را به ثبت برساند. همچنین در فروش شاهد ثبت رکورد فروش محصولات بودیم.

رکوردهای تولید و فروش شرکت سنگ و فولاد هرمزگان در نیمه نخست امسال، همسو با رکوردهای درخشان فولاد هرمزگان علی‌رغم محدودیت‌های انرژی به‌دست آمد. این دستاوردها نشان می‌دهد که سیاست‌های افزایش تولید و بهره‌وری در سطح گروه، نتایج ملموسی در شرکت‌های زیرمجموعه داشته است.

موفقیت‌های به‌دست‌آمده در شرکت سنگ و فولاد هرمزگان، نتیجه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و نگاه راهبردی فولاد هرمزگان به توسعه زنجیره تولید است؛ امری که در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان کشور در زمینه رونق تولید، الگویی موفق از تحقق شعار سال به شمار می‌آید.

