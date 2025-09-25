به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو(CMIC)، در این دیدار که در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل صورت گرفت، علی نصیری گزارشی از فعالیت‌های این شرکت در عراق و دستاوردهای آن و همچنین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان و سرمایه‌گذاری در اربیل و همچنین بغداد در خردادماه ارائه کرد.

معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همچنین به بیان توانمندی‌ها و مزیت‌های چادرملو در حوزه صادرات پرداخت و برنامه‌های آینده صادراتی این شرکت را تشریح کرد.

فرامرز اسدی سرکنسول ایران در اربیل نیز در این دیدار آمادگی خود را برای حمایت و هرگونه همکاری با شرکت چادرملو (CMIC) به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار عراق اعلام کرد.

وی پیش از این در نخستین روز برگزاری نمایشگاه ساختمان و زیرساخت عراق/ اربیل به همراه استاندار اربیل از غرفه چادرملو(CMIC) بازدید کرده بود.

نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق- اربیل روز اول مهرماه آغاز به‌کار کرد و تا چهارم مهرماه ادامه دارد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) به‌همراه دو شرکت تابعه خود، فولاد ارفع و سرمد ابرکوه در این نمایشگاه حضور دارد.

