در دیدار معاون بازرگانی چادرملو با سرکنسول ایران در اربیل صورت گرفت

تشریح توانمندی‌ها و مزیت‌های صادراتی چادرملو در بازار عراق

تشریح توانمندی‌ها و مزیت‌های صادراتی چادرملو در بازار عراق
کد خبر : 1691409
معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) در دیدار با سرکنسول ایران در اربیل در خصوص راه‌های توسعه صادرات محصولات فولادی به عراق به گفت‌وگو و همفکری پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو(CMIC)، در این دیدار که در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل صورت گرفت، علی نصیری گزارشی از فعالیت‌های این شرکت در عراق و دستاوردهای آن و همچنین حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان و سرمایه‌گذاری در اربیل و همچنین بغداد در خردادماه ارائه کرد.

معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همچنین به بیان توانمندی‌ها و مزیت‌های چادرملو در حوزه صادرات پرداخت و برنامه‌های آینده صادراتی این شرکت را تشریح کرد.

فرامرز اسدی سرکنسول ایران در اربیل نیز در این دیدار آمادگی خود را برای حمایت و هرگونه همکاری با شرکت چادرملو (CMIC) به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار عراق اعلام کرد.

وی پیش از این در نخستین روز برگزاری نمایشگاه ساختمان و زیرساخت عراق/ اربیل به همراه استاندار اربیل از غرفه چادرملو(CMIC) بازدید کرده بود.

نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق- اربیل روز اول مهرماه آغاز به‌کار کرد و تا چهارم مهرماه ادامه دارد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) به‌همراه دو شرکت تابعه خود، فولاد ارفع و سرمد ابرکوه در این نمایشگاه حضور دارد.

