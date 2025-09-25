یک سوال اساسی:
چرا سرمایهگذاری فولاد در عراق برای چادرملو (CMIC) فرصت طلایی است؟
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) به عنوان یکی از غولهای معدنی و صنعتی کشور، به تازگی استراتژی جدیدی را برای رسیدن به بازارهای جهانی در پیش گرفته است.
یکی از بازارهای مورد توجه این شرکت عراق است؛ کشوری که نیاز گستردهای به بازسازی زیرساختها دارد و اکنون به مقصدی جذاب برای صنعت فولاد ایران تبدیل شده است.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) با تولید سالانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره آهن، چهار میلیون تن گندله و ۱٫۲ میلیون تن شمش فولاد، یکی از تولیدکنندگان مهم محصولات فولادی در کشور به شمار میآید. این شرکت با بررسی دقیق بازار عراق تصمیم دارد با توجه به توان تولید، سهم بزرگی از بازار آن کشور را به خود اختصاص دهد.
چشمانداز چادرملو (CMIC) در بازارهای داخلی و خارجی فولاد
دسترسی به مواد اولیه مناسب سبب شده است جایگاه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) نسبت به رقبای داخلی و خارجی متفاوت باشد و این شرکت بتواند به راحتی زنجیره تولید فولاد را از معدن تا محصول نهایی تکمیل کند.
یکی دیگر از مزایای چادرملو (CMIC) در مسیر ورود به بازار صادراتی، داشتن زنجیره کامل ارزش است. این بنگاه اقتصادی با راهاندازی واحدهای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، راه تولید محصولاتی مانند شمش، میلگرد و کلاف فولادی (در شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه) را هموار کرده است.
در حالی که امسال فولادسازان به دلیل ناترازی انرژی با مشکلات بسیاری در حوزه تولید مواجه شدند اما شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) توانست با تصمیمگیریهای هوشمندانه، بحران انرژی را با موفقیت پشت سر بگذارد و رشد تولید را تجربه کند.
این شرکت با سرمایهگذاری در نیروگاه اختصاصی و پروژههای صنعتی مکمل، توانسته است در برابر ریسکهای انرژی مقاومت کرده و با وجود تشدید محدودیتهای انرژی، در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹ میلیون تن انواع محصولات را تولید کند. در چنین شرایطی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) برای ورود به بازار پرتقاضای عراق راه دشواری در پیش ندارد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر در پروژههای عمرانی، مسکن، حملونقل و انرژی نقشی حیاتی دارد. در کشور ما به دلیل طرحهای بزرگ مسکن مانند «مسکن ملی»، «مسکن کارگران»، شهرکسازی و توسعه زیرساختها، تقاضا برای فولاد در سطح بالایی حفظ شده است. در عرصه جهانی نیز کشورهایی همچون هند و چین با رشد اقتصادی بالا، موتور محرک بازار فولاد محسوب میشوند.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) علاوه بر پاسخ به تقاضای داخلی، به دنبال حضور در بازارهای خارجی است تا بتواند ضمن تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی و صنعتی ایران، به یکی از قدرتهای این حوزه در عرصه بینالمللی تبدیل شود. در میان بازارهای صادراتی، عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی و تقاضای بالا برای فولاد، جایگاه ویژهای در نگاه استراتژیک این شرکت دارد.
اهمیت فولاد در اقتصاد عراق
عراق پس از سالها جنگ، در حال بازسازی زیرساختهای ویران شده خود است. این کشور برای ساخت پل، جاده، احداث نیروگاه، بیمارستان و… به فولاد نیاز دارد. طبق آمار موجود، مصرف فولاد در عراق طی یک دهه از حدود ۳۵۵ هزار تن به بیش از ۲٫۸ میلیون تن رسیده است. این رشد خیرهکننده به وضوح نشان میدهد که روند صعودی تقاضا همچنان ادامه دارد.
در حال حاضر عراق به شدت تشنه ساختوساز است و به جرات میتوان آن را یکی از بزرگترین مصرفکنندگان فولاد در حوزه ساختوساز دانست. در این کشور، محصولات کلیدی همچون میلگرد، تیرآهن و ورقهای فولادی تقاضای بالایی دارند. ارزش بازار فولاد عراق بیش از پنج میلیارد دلار برآورد شده و این رقم برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) یک مزیت مهم به شمار میرود؛ به ویژه که عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی و هزینه پایین حملونقل، فرصتی کمنظیر را برای بهرهبرداری در اختیار این شرکت قرار میدهد. سال گذشته بیش از سه هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان محصولات چادرملو (CMIC) به بازارهای صادراتی از جمله عراق صادر شد.
چالش رقابت و استراتژی ورود
کشوری با چنین حجم تقاضای بالا، طبیعتا بدون رقیب نخواهد بود. رقبای سرسختی همچون چین و ترکیه که به ترتیب رتبههای اول و هشتم تولید فولاد در جهان را در اختیار دارند و به عنوان بزرگترین صادرکنندگان فولاد به عراق شناخته میشوند، با دامپینگ قیمتی تلاش میکنند حضوری پررنگ در بازار این کشور داشته باشند. در این شرایط، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) میتواند با بازارسازی، افزایش کیفیت و ارائه قیمت رقابتی جایگاه خود را تثبیت و با هوشمندی و ظرافت، سهم مناسبی از بازار عراق را تصاحب کند.
لازم به ذکر است شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) با بهرهگیری از تدابیر مهندسی و فناوریهای نوین توانسته است مصرف انرژی در بخش معدن و فولاد را کاهش دهد. این امر باعث کاهش هزینه تمام شده و افزایش رقابتپذیری محصولات در بازار عراق خواهد شد.
فرصتها، چالشها و راهکارها
عراق به عنوان بازاری بکر و پرتقاضا میتواند مشتری دائمی محصولات فولادی ایران باشد اما ورود به این بازار بدون چالش نیست. محدودیتهای انرژی در ایران، بیثباتی سیاسی در عراق و رقابت کشورهای صادرکننده میتواند به پاشنهآشیل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) در بخش صادرات تبدیل شود. با این حال، سیاستهای هوشمندانه و تدابیر از پیش تعیین شده میتواند راهکارهای تازهای ایجاد کند.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) همچنین برای حفظ مقداری تولید خود، با ایجاد نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی تا حدودی مشکلات ناترازی انرژی را برطرف کرده است. ارتقای کیفیت محصولات نیز از دیگر اقدامات مورد تاکید مدیران این شرکت است که در رقابت با دیگر رقبا نقش مهمی ایفا میکند. همچنین، ارسال به موقع محصولات با توجه به خطوط حملونقلی که این شرکت در اختیار دارد، شرایط مناسبی برای مصرفکنندگان فراهم میآورد.
همافزایی ملی
سرمایهگذاری فولادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) با سیاستهای کلان کشور در کاهش خامفروشی همسو است زیرا به افزایش صادرات غیرنفتی کمک میکند و هزاران فرصت شغلی در ایران ایجاد خواهد کرد. همچنین، توسعه صادرات فولاد به عراق، روابط اقتصادی دو کشور را مستحکمتر میسازد.
ترکیب مزیتهای داخلی چادرملو در تکمیل زنجیره فولاد و بازار پررونق عراق نشان میدهد که سرمایهگذاری فولادی این شرکت، فرصتی طلایی است. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (CMIC) میتواند با بهرهگیری از منابع عظیم سنگآهن، زیرساختهای صنعتی و تجربه مدیریتی خود، به یکی از بازیگران اصلی بازار فولاد عراق تبدیل شود. نباید فراموش کرد که این سرمایهگذاری تنها یک حرکت تجاری نیست بلکه استراتژیای آیندهساز است که هم سودآوری شرکت را تضمین میکند و هم جایگاه ایران را در بازار منطقهای فولاد ارتقا میبخشد.