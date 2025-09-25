خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد:

تولید پایدار فولاد هرمزگان در سایه مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی هوشمندانه/ ثبت دستاوردهای بی‌سابقه با تکیه بر دانش فنی و همت کارکنان فولاد هرمزگان

تولید پایدار فولاد هرمزگان در سایه مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی هوشمندانه/ ثبت دستاوردهای بی‌سابقه با تکیه بر دانش فنی و همت کارکنان فولاد هرمزگان
کد خبر : 1691318
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان، با اشاره به موفقیت‌های اخیر این شرکت در زمینه ثبت رکوردهای تولید گفت: با انجام اقدامات به‌موقع، هماهنگی دقیق و کار تیمی منسجم، موفق شدیم رکوردهای بی‌نظیری در تاریخ فعالیت فولاد هرمزگان به ثبت برسانیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مجید ابوعطیوی با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه این دستاوردها در راستای تحقق استراتژی کلان شرکت مبنی بر افزایش تولید و عبور از ظرفیت اسمی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن تختال رقم خورده است، عنوان کرد: بلافاصله پس از تدوین این راهبرد از سوی مدیرعامل شرکت، معاونت بهره‌برداری و واحدهای زیرمجموعه مأمور شدند تا اقدامات لازم برای تحقق این هدف بزرگ را عملیاتی کنند و مسیر دستیابی به آن را هموار سازند.

مدیریت محدودیت‌های انرژی و حفظ پایداری تولید

ابوعطیوی به چالش‌های انرژی اشاره کرد و گفت: همانند سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شد محدودیت‌های جدی در تأمین برق داشته باشیم. به همین دلیل، از مدت‌ها قبل برای تأمین نیازهای تولید حداکثری برنامه‌ریزی شد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، آماده‌سازی ذخیره‌سازی آهن اسفنجی بود. این تصمیم، با توجه به احتمال محدودیت مصرف برق و کاهش تقاضای آهن اسفنجی در کشور، باعث شد واحد احیا مستقیم بتواند بدون وقفه و با حداکثر ظرفیت فعالیت کند.

بهبود فرآیندها و ارتقای بهره‌وری

معاون بهره‌برداری فولاد هرمزگان با اشاره به اقدامات عملی در راستای ارتقای عملکرد خطوط تولید خاطرنشان کرد: افزایش سرعت تولید در واحد احیا مستقیم ازجمله اهدافی بود که در نظر گرفتیم و با اتخاذ تدابیر فنی و مدیریتی، سرعت تولید در واحد احیا مستقیم به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت که این امر موجب شد ظرفیت عملیاتی این بخش به سطحی بالاتر از استانداردهای پیشین برسد.

وی اضافه کرد: چابک‌سازی فرآیندها و بازنگری دستورالعمل‌های تولید و تعمیرات اقدام دیگر بود و با اصلاح دستورالعمل‌ها و ساده‌سازی فرآیندها، زمان اجرای عملیات کاهش پیدا کرد و هماهنگی میان واحدهای مختلف بهبود یافت؛ نتیجه این اقدامات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جانبی بود.

ابوعطیوی بهبود پارامترهای فنی برای افزایش بهره‌وری را دیگر اقدام عنوان کرد و گفت: تیم‌های بهره‌برداری با پایش مداوم و اصلاح پارامترهای فنی موفق شدند راندمان تجهیزات را بالا ببرند و میزان مصرف انرژی و مواد اولیه را بهینه کنند.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان به کاهش زمان تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده اشاره کرد و گفت: با استفاده از روش‌های نوین نگهداری و تعمیرات، مدت زمان توقف‌های برنامه‌ریزی‌شده به حداقل رسید و این موضوع نقش بسزایی در استمرار تولید و دستیابی به رکوردهای جدید داشت.

به گفته وی، تامین مواد اولیه باکیفیت برای خطوط تولید دیگر اقدام بود و با انتخاب تامین‌کنندگان معتبر و کنترل دقیق کیفیت مواد اولیه، ثبات تولید تضمین و محصولات نهایی با کیفیت بالاتر و یکنواخت‌تری به بازار عرضه شد.

ابوعطیوی همچنین بر اهمیت آنالیز توقفات اضطراری و تعریف راهکارهای اصلاحی تاکید کرد و افزود: با بررسی دقیق دلایل توقف‌ها و اجرای اقدامات اصلاحی، توانستیم زمان ازکارافتادگی خطوط را به حداقل برسانیم و راندمان تولید را افزایش دهیم.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان ادامه داد: ارتباط مداوم و اثربخش با تامین‌کنندگان گندله، همچنین برگزاری جلسات منظم کمیته مواد با واحدهای مرتبط، باعث شد مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید با کیفیت بالا و در زمان مناسب تامین شود.

تحقق چشم‌انداز تولید پایدار

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: ثبت این رکوردها نشان داد که با همدلی، تخصص و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانیم حتی در شرایط سخت نیز به موفقیت‌های بزرگ دست یابیم. بی‌شک این دستاوردها تنها آغاز مسیر است و در ادامه با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و توانمند فولاد هرمزگان، قله‌های بلندتری را فتح خواهیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی