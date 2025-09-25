به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مجید ابوعطیوی با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه این دستاوردها در راستای تحقق استراتژی کلان شرکت مبنی بر افزایش تولید و عبور از ظرفیت اسمی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن تختال رقم خورده است، عنوان کرد: بلافاصله پس از تدوین این راهبرد از سوی مدیرعامل شرکت، معاونت بهره‌برداری و واحدهای زیرمجموعه مأمور شدند تا اقدامات لازم برای تحقق این هدف بزرگ را عملیاتی کنند و مسیر دستیابی به آن را هموار سازند.

مدیریت محدودیت‌های انرژی و حفظ پایداری تولید

ابوعطیوی به چالش‌های انرژی اشاره کرد و گفت: همانند سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شد محدودیت‌های جدی در تأمین برق داشته باشیم. به همین دلیل، از مدت‌ها قبل برای تأمین نیازهای تولید حداکثری برنامه‌ریزی شد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، آماده‌سازی ذخیره‌سازی آهن اسفنجی بود. این تصمیم، با توجه به احتمال محدودیت مصرف برق و کاهش تقاضای آهن اسفنجی در کشور، باعث شد واحد احیا مستقیم بتواند بدون وقفه و با حداکثر ظرفیت فعالیت کند.

بهبود فرآیندها و ارتقای بهره‌وری

معاون بهره‌برداری فولاد هرمزگان با اشاره به اقدامات عملی در راستای ارتقای عملکرد خطوط تولید خاطرنشان کرد: افزایش سرعت تولید در واحد احیا مستقیم ازجمله اهدافی بود که در نظر گرفتیم و با اتخاذ تدابیر فنی و مدیریتی، سرعت تولید در واحد احیا مستقیم به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت که این امر موجب شد ظرفیت عملیاتی این بخش به سطحی بالاتر از استانداردهای پیشین برسد.

وی اضافه کرد: چابک‌سازی فرآیندها و بازنگری دستورالعمل‌های تولید و تعمیرات اقدام دیگر بود و با اصلاح دستورالعمل‌ها و ساده‌سازی فرآیندها، زمان اجرای عملیات کاهش پیدا کرد و هماهنگی میان واحدهای مختلف بهبود یافت؛ نتیجه این اقدامات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جانبی بود.

ابوعطیوی بهبود پارامترهای فنی برای افزایش بهره‌وری را دیگر اقدام عنوان کرد و گفت: تیم‌های بهره‌برداری با پایش مداوم و اصلاح پارامترهای فنی موفق شدند راندمان تجهیزات را بالا ببرند و میزان مصرف انرژی و مواد اولیه را بهینه کنند.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان به کاهش زمان تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده اشاره کرد و گفت: با استفاده از روش‌های نوین نگهداری و تعمیرات، مدت زمان توقف‌های برنامه‌ریزی‌شده به حداقل رسید و این موضوع نقش بسزایی در استمرار تولید و دستیابی به رکوردهای جدید داشت.

به گفته وی، تامین مواد اولیه باکیفیت برای خطوط تولید دیگر اقدام بود و با انتخاب تامین‌کنندگان معتبر و کنترل دقیق کیفیت مواد اولیه، ثبات تولید تضمین و محصولات نهایی با کیفیت بالاتر و یکنواخت‌تری به بازار عرضه شد.

ابوعطیوی همچنین بر اهمیت آنالیز توقفات اضطراری و تعریف راهکارهای اصلاحی تاکید کرد و افزود: با بررسی دقیق دلایل توقف‌ها و اجرای اقدامات اصلاحی، توانستیم زمان ازکارافتادگی خطوط را به حداقل برسانیم و راندمان تولید را افزایش دهیم.

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان ادامه داد: ارتباط مداوم و اثربخش با تامین‌کنندگان گندله، همچنین برگزاری جلسات منظم کمیته مواد با واحدهای مرتبط، باعث شد مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید با کیفیت بالا و در زمان مناسب تامین شود.

تحقق چشم‌انداز تولید پایدار

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: ثبت این رکوردها نشان داد که با همدلی، تخصص و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانیم حتی در شرایط سخت نیز به موفقیت‌های بزرگ دست یابیم. بی‌شک این دستاوردها تنها آغاز مسیر است و در ادامه با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و توانمند فولاد هرمزگان، قله‌های بلندتری را فتح خواهیم کرد.

