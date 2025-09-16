خبرگزاری کار ایران
تقدیر از نفرات برتر HSE در شرکت فولاد خوزستان
در چهارمین جلسه کمیته عالی HSE به ریاست قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، از برترین‌های حوزه HSE در سال ۱۴۰۴ تقدیر شد. این مراسم که با حضور معاونان و مدیران این شرکت در ۲۴ شهریورماه برگزار شد، بر اهمیت و دستاوردهای حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تاکید داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در پایان چهارمین جلسه کمیته عالی HSE  مخبر دزفولی با اشاره به جمله یکی از مدیران شرکت که امروز با او دیدار داشته، گفت: این عزیز می‌گفت همان طور که گاهی حساب مالی شخصی‌ام وقتی خالی است، نگران هستم و دغدغه دارم که اتفاقی نیفتد؛ همان قدر وقتی برق نیست و تولید نداریم و می‌دانم که نقدینگی دچار مشکلاتی گذراست؛ نگران شرکت هستم. 

قائم مقام مدیرعامل افزود: این تمثیل ساده یکی از کاربردی‌ترین جلوه های تعهد و تعلق سازمانی است که بسیار ارزشمند است. 

وی در پایان سخنان خود گفت: شرکت فولاد خوزستان در سایه لطف پروردگار و مدیریت دلسوزانه و تلاش جمعی کارکنان همه مشکلات را تا کنون کنار زده و بعد از این همه کنار خواهد زد و با شتاب به سمت اهداف عالیه خود حرکت خواهد کرد. 

گفتنی است، در پایان این جلسه ضمن مرور شاخص‌های مختلف HSE از نفرات برتر در حوزه های مختلف شرکت تقدیر شد.

