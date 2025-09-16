فولاد خوزستان؛ از چالش ناترازی انرژی تا تثبیت جایگاه در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، فولاد خوزستان طی سال‌های اخیر با وجود شرایط دشوار ناشی از قطعی‌های برق و گاز، مسیر توسعه و رشد را متوقف نکرده است. این شرکت با نگاهی آینده‌محور، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را به‌عنوان راهبردی حیاتی انتخاب کرده و امروز نتایج آن به روشنی قابل مشاهده است. کاهش وابستگی به شبکه سراسری، تضمین تداوم تولید و ایجاد بستر مطمئن برای صادرات پایدار، تنها بخشی از ثمرات این رویکرد هوشمندانه است.

سرمایه‌گذاری هوشمند در تولید برق؛ جهشی به‌سوی استقلال

فولاد خوزستان با درک اهمیت انرژی به‌عنوان شریان حیاتی تولید، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این حوزه انجام داده است. احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات، از جمله اقداماتی است که این شرکت را به یکی از پیشگامان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بدل کرده است. فاز نخست این طرح عظیم با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات در بهبهان آغاز شده و بخشی از آن برای تأمین برق تابستانی به شبکه تزریق شده است. فاز دوم در گتوند کلید خورده و برنامه‌ریزی برای اجرای فاز سوم در اهواز نیز انجام شده است. این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد و مجموعاً ظرفیت تجدیدپذیرهای فولاد خوزستان را به ۱۰۰۰ مگاوات خواهد رساند. اقدامی که نشان می‌دهد این شرکت تنها به فکر حل مشکلات خود نیست، بلکه نقش‌آفرین جدی در توسعه پایدار انرژی کشور نیز به شمار می‌رود.

نیروگاه سبزوار و گازسوز؛ تضمین آینده پایدار

تملک نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار با ظرفیت ۵۴۰ مگاوات یکی از مهم‌ترین برگ‌های برنده فولاد خوزستان در مسیر تاب‌آوری انرژی است. این اقدام راهبردی موجب شد که از سال ۱۴۰۵، نگرانی‌ها درباره محدودیت برق به‌طور جدی کاهش یابد. علاوه بر آن، احداث نیروگاه گازسوز ۹۱۴ مگاواتی با هزینه‌ای معادل ۴۰۰ میلیون یورو و بهره‌برداری آن در مردادماه امسال، نشان داد که فولاد خوزستان در عمل به تعهدات خود نسبت به تأمین پایدار انرژی و رعایت اصول زیست‌محیطی، گام‌های بزرگی برداشته است.

نتایج این اقدامات به‌سرعت خود را نشان داده است. تنها راه‌اندازی فاز نخست نیروگاه سبزوار، امکان تولید ۳۳۰ هزار تن فولاد را در مردادماه فراهم کرد. همچنین، هزینه انرژی این شرکت به‌طور چشمگیری کاهش یافت. در حالی‌که خرید برق از بازار آزاد می‌توانست هزینه‌ای معادل ۶۳۵ میلیارد تومان در ماه تحمیل کند، استفاده از برق نیروگاه تنها ۱۳۵ میلیارد تومان هزینه داشت. صرفه‌جویی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومانی در ماه، سند روشنی از مدیریت کارآمد و آینده‌نگر این مجموعه است.

تداوم صادرات و تثبیت جایگاه در بازار داخلی

فولاد خوزستان طی چهار سال گذشته با وجود از دست دادن ۲.۵ میلیون تن تولید ناشی از بحران انرژی، موفق شد ۵.۸ میلیون تن محصول را به ۲۸ کشور صادر کند. این عملکرد در شرایط تحریم و محدودیت‌های جدی انرژی، تنها با برنامه‌ریزی دقیق و پایبندی به اصول حرفه‌ای امکان‌پذیر بوده است.

از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۳ این شرکت با وجود کاهش تولید، رشد ۴.۳ درصدی در تأمین نیاز بازار داخلی را به ثبت رساند و با عرضه بیش از ۲.۳ میلیون تن محصول در بورس کالا، نقشی کلیدی در پایداری زنجیره صنایع پایین‌دستی ایفا کرد. تثبیت جایگاه در بازار شمش فولادی و تختال نیز مهر تأییدی بر رهبری بلامنازع فولاد خوزستان در بازار داخلی است.

الگویی ملی برای مدیریت بحران

این شرکت در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با وجود کاهش شدید تولید و افت درآمد، توانست با اتکاء به نیروگاه‌های تحت مالکیت خود، چرخه تولید را پایدار نگه دارد. این عملکرد نشان می‌دهد که شرکت نه‌تنها توانسته از چالش‌های جاری عبور کند، بلکه در مدیریت بحران به الگویی برای سایر صنایع کشور تبدیل شده است.

فولاد خوزستان امروز صرفاً یک تولیدکننده فولاد نیست؛ بلکه نمادی از مدیریت مدرن، آینده‌نگری و تاب‌آوری در صنعت ایران است. این شرکت با اتکا به سرمایه انسانی کارآمد، تصمیمات راهبردی و پروژه‌های زیرساختی عظیم، مسیر تازه‌ای برای صنعت فولاد کشور ترسیم کرده است. بی‌شک دستاوردهای این مجموعه می‌تواند به‌عنوان چراغ راهی برای دیگر بنگاه‌های صنعتی در شرایط دشوار کنونی مورد توجه قرار گیرد.

