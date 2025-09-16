فولاد مبارکه؛ پیشران نوآوری و توسعه پایدار در اصفهان
میزگرد تلویزیونی “فرصتها و چالشهای پیشرفت” با محوریت “راهکارهای توسعه پایدار در استان اصفهان و نقش صنایع بزرگ در رشد شرکتهای دانشبنیان”، به بررسی عمیقتر تعامل میان صنایع پیشرو و شرکتهای نوآور پرداخت. در این برنامه که از شبکه خبر پخش شد، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و اقتصادی صنایع بزرگ، نقش حیاتی آنها را در پرورش و حمایت از شرکتهای دانشبنیان برجسته ساخت.
وی فولاد مبارکه را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این عرصه معرفی کرد که با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای علمی و فناورانه استان اصفهان، توانسته هم به اهداف استراتژیک اقتصادی خود دست یابد و هم در خط مقدم نوآوری قرار گیرد.
استان اصفهان به عنوان یکی از مراکز ثقل شرکتهای دانشبنیان در کشور، میزبان حدود هزار شرکت فعال در این حوزه است. این پویایی علمی و فناورانه، زمینه را برای همکاریهای مؤثر میان صنعت و دانشگاه فراهم آورده است. در همین راستا، ابتکاراتی نظیر “سرای نوآوری” که با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی، اتاق بازرگانی اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی و صنعتی پایهگذاری شده، نقش یک کاتالیزور و پل ارتباطی حیاتی میان نیازهای عملیاتی صنایع و قابلیتهای پژوهشی دانشگاهها را ایفاء میکند.
فولاد مبارکه در چارچوب استراتژی خود برای حمایت از اکوسیستم نوآوری، مجموعهای از اقدامات عملیاتی و سرمایهگذاریهای هدفمند را اجرا کرده است.
این شرکت با فراخوان ایدهها و فناوریهای کاربردی، موفق شده بیش از ۷۷۰ شرکت دانشبنیان را در چرخه تأمین و پروژههای خود ادغام نماید. سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم از طریق صندوق اختصاصی سرمایهگذاری خطرپذیر نیز چشمگیر بوده است؛ به طوری که حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان صرف ۴۳ پروژه دانشبنیان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به منظور بومیسازی فناوریهای کلیدی تخصیص یافته است.
در حوزه همکاریهای علمی، این شرکت با دانشگاهها و مراکز پژوهشی همکاریهای گستردهای را دنبال میکند که شامل اجرای ۱۴۲۱ پروژه دانشگاهی، حمایت فعال از ۱۶۲ پروژه در حال انجام و پشتیبانی از بیش از ۱۱۵۵ پایاننامه تحصیلی میشود. علاوه بر این، با استفاده از ظرفیتهای قانونی، ۹۴۰۰ متر مربع فضای فیزیکی برای مراکز نوآوری و شتابدهندهها در ۹ دانشگاه برجسته استان ایجاد شده است.
قانون جهش تولید دانشبنیان، به عنوان یک چارچوب حمایتی قدرتمند، مشوقهای مالیاتی قابل توجهی را برای شرکتهای دانشبنیان فراهم آورده است که میزان آن تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده و سازمان مالیاتی نیز در حال پذیرش و اجرای این موارد است. صندوقهای خطرپذیر نیز به عنوان نهادهای مالی تخصصی، نقش حیاتی در تأمین مالی پروژههای نوآورانه و کاهش ریسک سرمایهگذاری ایفاء میکنند.
در چشمانداز سه سال آینده، فولاد مبارکه تمرکز خود را بر سه اولویت فناورانه استراتژیک قرار داده است: تحول دیجیتال نسل چهارم با هدف افزایش بهرهوری و هوشمندسازی فرآیندها؛ توسعه تولید فولاد سبز با رویکرد کاهش اثرات زیستمحیطی و پیادهسازی اصول اقتصاد چرخشی؛ و افزایش تولید فولادهای با ارزشافزوده بالا که منجر به ارتقاء جایگاه رقابتی شرکت در بازارهای جهانی خواهد شد.
در جمعبندی مباحث مطرح شده، بر ضرورت شکلگیری یک “کریدور فناوری” منسجم از اصفهان، تقویت توانمندی شرکتهای مهندسی بزرگ به عنوان پیشرانان اجرای پروژههای پیچیده و ارزیابی دقیق و مستمر تجربیات گذشته در پیادهسازی قانون جهش تولید دانشبنیان تأکید شد. نقش محوری فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان در اکوسیستم شرکتهای دانشبنیان منطقه، به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه، مورد تصدیق قرار گرفت.
در نهایت میتوان گفت فولاد مبارکه با اتخاذ رویکردی جامع و چندوجهی که شامل حمایتهای مالی هدفمند، سرمایهگذاریهای استراتژیک، همکاریهای علمی و پژوهشی مستمر، و بهرهگیری مؤثر از قوانین و مقررات حمایتی است، نقشی بیبدیل و کلیدی در تقویت بنیانهای نوآوری و پیشبرد اهداف توسعه پایدار در استان اصفهان ایفاء میکند.
خبرنگار:شبنم فرهمند