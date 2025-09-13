سهم ایران از بازار بریکت و آهن اسفنجی جهان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس، احسان دشتیانه، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس، در سومین دوره کنفرانس فولاد دبی به ارائه داده‌هایی در خصوص وضعیت تولید آهن اسفنجی و بریکت در جهان و ایران پرداخت.

دشتیانه در سخنرانی خود اظهار داشت که ظرفیت فعال آهن اسفنجی و بریکت جهان حدود ۱۱۲ میلیون تن است. وی افزود که هند و ایران، به ترتیب با سهم ۵۴ و ۳۴ میلیون تنی، بزرگترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی جهان محسوب می‌شوند و این دو کشور نصف آهن اسفنجی جهان را تولید می‌کنند.

به گفته دشتیانه، تولید آهن اسفنجی جهان از ۶۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. همچنین، تولید بریکت جهان در محدوده ۲۱ میلیون تنی قرار دارد.

مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس در خصوص صادرات آهن اسفنجی جهان اعلام کرد که این میزان از ۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ به ۹.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

وی یادآور شد که علی‌رغم رشد تولید آهن اسفنجی در خاورمیانه و آسیا، این تولید غالباً صرف مصرف داخلی شده است.

دشتیانه درباره ظرفیت‌های ایران گفت که ظرفیت تولید بریکت کشور در سال ۲۰۲۳ معادل ۲.۶ میلیون تن بوده است. او همچنین از طرح‌های توسعه‌ای آهن اسفنجی ایران خبر داد که شامل ۵ پروژه به ظرفیت ۵.۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ می‌شود و این تعداد تا سال ۲۰۲۸ به ۲۱ پروژه با ظرفیت ۳۰.۶۴ میلیون تن خواهد رسید.

وی فواید بریکت نسبت به آهن اسفنجی را برشمرد که شامل چگالی بیشتر و قابلیت فعال‌سازی کمتر، اشغال کمتر محیط، کنترل ایمن، حمل آسان و مسائل زیست‌محیطی می‌شود.

دشتیانه در ادامه به معرفی صبا فولاد خلیج فارس پرداخت و این شرکت را تولیدکننده اصلی بریکت در ایران با ظرفیت ۱.۵ میلیون تن معرفی کرد.

مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس افزود: عمده صادرات محصولات صبا فولاد به کشورهای عمان، چین، پاکستان و ازبکستان انجام می‌شود.

او فازهای تولید و توسعه در صبا فولاد را شامل بریکت‌سازی ۱.۷۶ میلیون تنی و دو فولادسازی ۱.۵ میلیون تنی دانست.

دشتیانه تأکید کرد که صبا فولاد بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده بریکت در خاورمیانه و شمال آفریقا است.

