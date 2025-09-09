با هدف تقویت و گسترش ارتباطات بینالمللی؛
حضور فعال گروه فولاد مبارکه در بزرگترین کنفرانس بینالمللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه
بزرگترین کنفرانس بینالمللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه، ۹ و ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴) توسط مؤسسه Global Steel Summit با همکاری "استیلپرایس" در شهر دبی امارات برگزار میشود که گروه فولاد مبارکه نیز با هدف تقویت و گسترش ارتباطات بینالمللی، توسعه برند سازمانی، شبکهسازی و کسب تجربیات جهانی فولاد و تحلیل رقبای بینالمللی در آن حضوری فعال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، در این همایش، پنل تخصصی ویژه صنعت فولاد ایران با عنوان "فولاد ایران- ظرفیتها و چشماندازهای آینده" برگزار میشود که دبیر آن امیرنوژن یونسیان، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدور است؛ مجید فخاری، مدیر فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه در این پنل به ظرفیتها، چالشها و پیشنهادهای توسعه بازار بینالمللی خواهد پرداخت؛ نمایشگاه جانبی این رویداد بینالمللی نیز بستری برای معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی به مخاطبان بینالمللی فراهم میسازد.
گفتنی است، کنفرانس بینالمللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه بهعنوان بزرگترین گردهمایی بینالمللی صنعت فولاد در منطقه محسوب شده که صدها شرکتکننده از کشورهای آسیایی و خاورمیانه را در یک فضای تعامل و مذاکره گرد هم میآورد؛ حضور شرکتهای فعال در زنجیره بالادست و پاییندست فولاد، فرصت بیبدیلی برای ایران فراهم میکند تا در شرایط بحرانی کنونی، بازارهای جدید صادراتی تعریف کرده و ارتباطات تجاری تازهای ایجاد کند.