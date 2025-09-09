به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، در این همایش، پنل تخصصی ویژه صنعت فولاد ایران با عنوان "فولاد ایران- ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهای آینده" برگزار می‌شود که دبیر آن امیرنوژن یونسیان، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدور است؛ مجید فخاری، مدیر فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه در این پنل به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای توسعه بازار بین‌المللی خواهد پرداخت؛ نمایشگاه جانبی این رویداد بین‌المللی نیز بستری برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی به مخاطبان بین‌المللی فراهم می‌سازد.

گفتنی است، کنفرانس بین‌المللی فولاد و مواد اولیه خاورمیانه به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی بین‌المللی صنعت فولاد در منطقه محسوب شده که صدها شرکت‌کننده از کشورهای آسیایی و خاورمیانه را در یک فضای تعامل و مذاکره گرد هم می‌آورد؛ حضور شرکت‌های فعال در زنجیره بالادست و پایین‌دست فولاد، فرصت بی‌بدیلی برای ایران فراهم می‌کند تا در شرایط بحرانی کنونی، بازارهای جدید صادراتی تعریف کرده و ارتباطات تجاری تازه‌ای ایجاد کند.

انتهای پیام/