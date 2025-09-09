سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین افتتاحیه دومین همایش سالانه تابآوری در زنجیره آهن و فولاد:
فولاد سبز موضوع جدی آینده ماست/ دوران رکود همیشگی نخواهد بود+فیلم
فولاد سبز و CCU موضوع بسیار جدی آینده ماست و هرچقدر دیرتر برای تحقق آن اقدام کنیم، فاصله خود را با دنیا بیشتر کردهایم و تقریباً امکان حضور در برخی از بازارهای بینالمللی را نخواهیم داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، شخصاً معتقدم دوران رکود موقت است و همیشگی نخواهد بود و ما نیز باید مراقبت کنیم تا در دورههایی که کشور وارد رکود میشود، ضربات مهلک جداگانهای وارد نکنیم.