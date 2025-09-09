فولاد سبز موضوع جدی آینده ماست/ دوران رکود همیشگی نخواهد بود+فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، شخصاً معتقدم دوران رکود موقت است و همیشگی نخواهد بود و ما نیز باید مراقبت کنیم تا در دوره‌هایی که کشور وارد رکود می‌شود، ضربات مهلک جداگانه‌ای وارد نکنیم.

