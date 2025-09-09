خبرگزاری کار ایران
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین افتتاحیه دومین همایش سالانه تاب‌آوری در زنجیره آهن و فولاد:

فولاد سبز موضوع جدی آینده ماست/ دوران رکود همیشگی نخواهد بود+فیلم

کد خبر : 1683836
فولاد سبز و CCU موضوع بسیار جدی آینده ماست و هرچقدر دیرتر برای تحقق آن اقدام کنیم، فاصله خود را با دنیا بیشتر کرده‌ایم و تقریباً امکان حضور در برخی از بازارهای بین‌المللی را نخواهیم داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، شخصاً معتقدم دوران رکود موقت است و همیشگی نخواهد بود و ما نیز باید مراقبت کنیم تا در دوره‌هایی که کشور وارد رکود می‌شود، ضربات مهلک جداگانه‌ای وارد نکنیم.

حجم ویدیو: ۲.۴۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۵ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
