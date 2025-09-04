رونمایی از ۳ محصول جدید مدیریت ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه امروز (پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴) به‌منظور هم‌افزایی در راستای پیشبرد اهداف این گروه بزرگ صنعتی با حضور هادی نباتی‌نژاد، مدیر ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه و سیاوش صلواتیان، مشاور مدیریت ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه، روسا و مدیران روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه برگزار شد.

در این نشست از "سامانه رصد برنامه‌های روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه"، "سند یکپارچه سیاست‌های روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه" و "داشبورد جامع ارتباطات و برند گروه فولاد مبارکه" به‌عنوان ۳ محصول جدید و راهبردی مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه رونمایی شد.

"سامانه رصد برنامه‌های روابط عمومی شرکت‌های فولاد مبارکه" با عنوان "دیده‌بان فولاد" شامل سامانه رصد و نظارت بر عملکرد شرکت فولاد مبارکه و ثبت شاخص‌های عملکردی به‌صورت ماهانه توسط مدیریت ارتباطات شرکت فولاد مبارکه است.

"سند یکپارچه سیاست‌های روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه" با عنوان "هم‌صدایی برای خلق آینده بهتر" با هدف یکپارچگی برند و تصویر گروه هم‌افزایی و همکاری میان شرکت‌ها، مدیریت حضور در وب سایت و شبکه‌های اجتماعی توسعه ارتباطات بین‌المللی، هماهنگی در سیاست‌های رسانه‌ای، نمایشگاهی و فرهنگی-اجتماعی و ایجاد عنوان فعالیت ارتباط با گروه برای آموزش، سیاست‌گذاری، نظارت و رتبه‌بندی تقویت نوآوری، سامانه‌های نظارتی و اطلس توانمندی‌های روابط عمومی است.

"داشبورد جامع ارتباطات و برند گروه فولاد مبارکه" با عنوان "داستان فولاد را روایت می‌کنیم" شامل اخبار، گزارش تصویری، تولیدات ویدئویی، پادکست، اینفوگرافیک، نمایشگاه‌ها، بازدیدها، همایش‌ها، برنامه‌های فرهنگی، فتوتیتر، تولیدات گرافیکی و انتشارات فولاد است.

