هادی نباتی‌نژاد، مدیر ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه، در نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه در گفتگو با خبرنگار فولاد گفت:

در دنیای امروز ارتباطات ناگزیر به استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی هستیم و باید از روابط عمومی سنتی فاصله بگیریم؛ مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه امروز از سه محصول "سامانه رصد"، "سند یکپارچه" و "داشبورد جامع" رونمایی کرد، محصولاتی که حاصل چندین ماه کار مطالعاتی است.

وی افزود: بی‌تردید رسانه و ارتباطات بازوی تولید به حساب می‌آیند و خوشبختانه این مهم در گروه فولاد مبارکه محقق شده است؛ امروز فصل جدیدی از همکاری‌ها و فعالیت‌های مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه آغاز شده و در همین راستا به‌دنبال تقویت هم‌افزایی، یکپارچگی و هم‌صدایی در روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه هستیم.

از دیگر سو این نکته قابل توجهی است که تحول در حوزه ارتباطات نیازمند ایجاد احساس اضطرار برای برداشتن گام‌های خلاقانه است. نمایشگاه‌ها و پاویون‌های تخصصی با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه تجربه‌های ارزشمندی به ارمغان آورده که باید تقویت شوند.

مدیر ارتباطات گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه باید در دستور کار خود قرار دهند، برنامه‌ریزی برای برگزاری بازدیدهای فناورانه است که شامل بازدیدهای مشترک بین فولاد مبارکه و مجموعه‌های نوآوری، تحول دیجیتال و سایر شرکت‌هاست و هدف آن نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گروه فولاد مبارکه است. این بازدیدها به انتقال فناوری، تحول دیجیتال و همکاری‌های مشترک کمک می‌کند و به تقویت تصویر و شناخت بهتر از ظرفیت‌های گروه فولاد مبارکه یاری می‌رساند.

وی گفت: اطلاع‌رسانی گسترده و مؤثر از دستاوردهای گروه فولاد مبارکه در راستای ایجاد تصویری یکپارچه، منسجم و قدرتمند در مسیر تحول و توسعه سازمانی نقش مؤثری دارد؛ ما به دنبال هم‌صدایی و هم‌افزایی بیشتر در روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه هستیم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال، رسانه‌ها و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، این اقدامات به گروه فولاد مبارکه کمک می‌کند تا در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی جایگاه خود را تقویت کند. روابط عمومی شرکت‌های گروه فولاد مبارکه باید ارتباطات مؤثری با یکدیگر داشته باشند که این امر نیازمند برگزاری جلسات منظم و هماهنگی‌های نزدیک با همدیگر است.

