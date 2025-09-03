یادداشت مدیر روابط عمومی؛
تداوم دور تند توسعهگرایی در گروه فولاد مبارکه
فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور، نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی صرف دارد و بهنوعی پیشگام توسعه صنعتی ایران محسوب میشود. این شرکت که در شرایط سخت تحریم و چالشهای اقتصادی، نهتنها از مسیر توسعه بازنایستاد، بلکه با اجرای پروژههای بزرگ صنعتی، سرمایهگذاری در انرژیهای نو، حرکت به سمت فولاد سبز و همچنین ایفای مسئولیتهای اجتماعی کوشید در توسعه صنعتی ایران نقشآفرینی کند و با ایجاد اشتغال، سرمایهگذاری منطقهای و حمایتهای اجتماعی، امید و نشاط را در جامعه تقویت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، گروه فولاد مبارکه الگوی پیشرفت ایران اسلامی است. این شرکت با تکمیل زنجیره تولید فولاد کشور، اشتغالزایی، توسعه متوازن منطقهای، جلوگیری از خامفروشی و کاهش وابستگی به واردات، علاوه بر خلق دانش و ثروت، جایگاه و منزلت کشور را در صنعت فولادِ داخل و خارج از کشور ارتقا داده و بر منزلت و مقبولیت شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی در عرصه صنعت و اقتصاد و تولید و توسعه افزوده است.
هفته نخست شهریورماه سال جاری، هفته مبارکی برای فولاد مبارکه رقم خورد و همزمان با هفته دولت، فولاد مبارکه بهعنوان طلایهدار صنعت فولاد ایران، گامی دیگر از توان و تخصص صنعت فولاد را در سفیددشت به نمایش گذاشت و پروژههای فولادسازی و ریختهگری، اکسیژن، آبرسانی و پست برق ۴۰۰ کیلوولت گروه فولاد مبارکه با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن تختال را توسط رئیسجمهور و وزیر صمت بهطور رسمی به بهرهبرداری رساند. تردیدی نیست که این اقدام نویدبخش آغاز فصل جدیدی از پیشرفت و توسعه صنعتی کشور است.
این پروژه که با دانش و توان متخصصان صنعت فولاد، بدون حتی یک کارشناس خارجی و با اعتبار 240 میلیون یورو به بهرهبرداری رسید، یکی از 12 پروژه مهم گروه فولاد مبارکه است که زمینه اشتغال مستقیم 800 نفر و اشتغال غیرمستقیم چهار هزار نفر را در استان چهارمحال و بختیاری فراهم کرده و بهعنوان نمونهای موفق از ترکیب توان و دانش فنی نیروی انسانی، سیاستگذاری و سرمایهگذاری صحیح و رعایت ملاحظات زیستمحیطی، قدمی ماندگار در مسیر صنعتیشدن ایران اسلامی است.
علاوه بر این، فولاد مبارکه با دریافت دو گواهینامه معتبر بینالمللی در زمینهٔ مدیریت انتشار کربنِ گازهای گلخانهای و مدیریت ردپای کربن در محصولات از شرکت SGS سنگاپور که برای نخستینبار یک شرکت ایرانی موفق به دریافت این استانداردها شد گامی مهم در جهت ارتقای پایداری زیستمحیطی و همسویی با اهداف جهانی کاهش کربن برداشت و اعتبار محصولات خود را در بازارهای صادراتی افزایش داد.
همچنین در همین هفته، شماری از پروژههای عمرانی در شهرستان مبارکه به بهرهبرداری رسید که فولاد مبارکه بهطور مشخص در سه طرح آموزشی نقشآفرینی و مشارکت فعال داشته است.
فولاد مبارکه در شرایط کنونی صنعتی و اقتصادی کشور، با وجود دغدغههایی که بر سر راه تولید و توسعه وجود دارد، همواره تولید و سرمایهگذاری در این عرصه و رونق و تحول در مسیر پیشرفت را آرمان، همت و اولویت خود قرار داده و هیچگاه از استمرار مسیر برای خلق آیندهای بهتر عدول نکرده است.
این شرکت با همت و تلاش شبانهروزی برای ساختن ایرانی آباد، آزاد، مستقل و شکوفا میکوشد و بر خود فرض میداند که جهاد در جبهه اقتصادی فریضهای مقدس و حیاتی است. در این مسیر، با توکل بر خدا و با همت، برنامهریزی و مجاهدت، برای دستیابی به اهداف متعالی خود که همانا تأمین امنیت و منفعت کشور و مردم است، مجاهدت میکند.