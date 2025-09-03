فولاد پیشتاز استراتژی رشد بوده است/ تغییر جهت صنعت فولاد ضروری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، دکتر سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در این همایش گفت: «فولاد کشور پیشتاز استراتژی‌های رشد بوده است، اما اگر چالش‌های صنعت کشور همچون قطع برق و گاز برطرف نشود، حتی اگر مدیری از آرسلورمیتال هم بیاوریم، نمی‌تواند کاری کند.»

وی افزود: «در حوزه تجارت خارجی، آفرهای صادراتی فولاد چین برای بازارهای صادراتی جذاب است، در حالی که صنایع داخلی مانند فولاد مبارکه درگیر تحریم و قیمت‌گذاری دستوری هستند.»

زرندی با اشاره به روندهای پیش‌روی صنعت فولاد اظهار کرد: «طی ۱۰ سال آینده احتمال شکل‌گیری چند روند کلیدی وجود دارد؛ از جمله کاهش تقاضای فولاد در مناطق و صنایع مختلف، کربن‌زدایی از فولاد (فولاد سبز) و بروز اختلالات در زنجیره تأمین.» او همچنین تأکید کرد: «ضریب بهره‌برداری در صنعت فولاد در سال ۱۴۰۳ به دلیل بحران انرژی ۱۰ درصد افت کرده است و طبیعتاً هزینه‌های تولید افزایش یافته است.»

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به راهکارها گفت: «اقتصادها باید به سمت تاب‌آوری بالا حرکت کنند. صنعت فولاد همواره پیشرو استراتژی رشد و پیشرفت بوده است. برای این منظور، باید سیستمی تحت عنوان تحلیل لحظه‌ای پیاده شود. ساختار شرکت‌ها برای جنگ ۱۲ روزه آمادگی نداشت؛ در فولاد مبارکه تمامی مراحل از ابتدا تا انتها تحلیل و بررسی می‌شود.»

زرندی با اشاره به وضعیت بازار جهانی فولاد بیان کرد: «بازارهای فولاد در جنوب شرق آسیا و هند در حال رشد است، در حالی که چین کمی کاهش داشته است. قیمت‌های چین بسیار پایین آماده است و بهترین شرایط خرید را به مشتریان خود ارائه می‌دهد، اما در فولاد مبارکه چنین چیزی نیست، چرا که فولاد مبارکه مشمول قیمت‌گذاری دستوری است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل فعلی تهدیدکننده تاب‌آوری صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: «ناترازی‌های انرژی (برق و گاز) و آب و افزایش فزاینده قیمت‌ها، نگرانی از وقوع مجدد جنگ و تشدید تحریم‌ها (در نتیجه رکود بازار فولاد)، عدم ثبات در قوانین و مقررات مالی و تجاری، عدم کفایت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و بندری و خطر حملات سایبری از جمله این عوامل است.»

زرندی همچنین چالش‌های آینده را چنین برشمرد: «افزایش ظرفیت تولید در ایران و جهان، عدم توازن زنجیره صنعت و تأمین سنگ‌آهن، الزامات جهانی کربن‌زدایی، پراکندگی شرکت‌های زنجیره فولاد و کوچک‌مقیاس بودن آنها با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، از جمله عواملی هستند که در آینده تاب‌آوری این صنعت را تهدید خواهند کرد.»

مدیرعامل فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد: «روند حاشیه سود صنعت فولاد در ایران و دنیا کاهشی شده است و استراتژی‌های صادراتی باید بازنگری شوند تا صنعت فولاد ایران بتواند در برابر فشارهای داخلی و خارجی، مسیر پایدار توسعه را طی کند.»

