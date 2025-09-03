خبرگزاری کار ایران
حضور فولاد هرمزگان در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالکس

حضور فولاد هرمزگان در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالکس
شرکت فولاد هرمزگان به منظور ارائه آخرین دستاوردها و اقدامات خود در حوزه متالورژی و ریخته‌گری متالکس ۱۴۰۴ اصفهان حضور خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، ریخته‌گری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته (متالکس اصفهان 1404) از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان برگزار می شود.

شرکت فولاد هرمزگان به عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه، در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالکس اصفهان به همراه دیگر شرکت‌های زیرمجموعه گروه مبارکه (غرفه B2)، در این نمایشگاه حضوری قدرتمند خواهد داشت و به ارائه آخرین دستاوردها، اقدامات و عملکرد خود در حوزه متالورژی به فعالان صنعت فولاد و علاقه‌مندان صنعت ریخته‌گری خواهد پرداخت.

لازم به ذکر بوده نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، ریخته‌گری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته اصفهان یکی از معتبرترین نمایشگاه‌ها در حوزه فولاد است که هر ساله در قطب فولاد کشور برگزار می‌شود. این رویداد در حوزه فولاد، فلزات غیرآهنی، ریخته‌گری، قالب‌سازی، آهنگری، صنایع معدنی، صنایع سرامیک و نسوزها، ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و غیره فعالیت دارد.

