برگزاری مراسم تقدیر از بانوان شاغل فولاد هرمزگان و تبیین ارزشهای حجاب و عفاف
با حضور جمعی از بانوان فولاد هرمزگان و مسئولان حوزه بانوان استان هرمزگان، ضمن تبیین ارزشهای حجاب و عفاف، از بانوان شاغل در فولاد هرمزگان تقدیر به عمل آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، به مناسبت هفته گرامیداشت حجاب و عفاف، مراسمی با هدف تقدیر از بانوان شاغل و تبیین ارزشهای حجاب و عفاف و ابعاد مختلف ارزشهای خانواده، با همکاری امور اجتماعی و رفاهی و پایگاه مقاومت بسیج شهید لشکری فولاد هرمزگان و با حضور حجت الاسلام پولادی نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد، سرهنگ شهبازی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان هرمزگان و خانم آزاد قلب مسئول بسیج اقشار بانوان استان هرمزگان و جمعی از بانوان شاغل در شرکت و سایر مهمانان برگزار شد.
نرگس منتظری تختی، رئیس امور اجتماعی و رفاهی شرکت فولاد هرمزگان هدف از برگزاری این مراسم را ارج نهادن به مقام والای زن و بیان نقش بیبدیل بانوان در جامعه، به ویژه در محیطهای کاری و همچنین پرداختن به موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی بیان کرد.
در بخش ابتدایی این مراسم، حجتالاسلام پولادی نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) ضمن بصیرت افزایی و شناخت جریانات مهم به مخاطبان، به تبیین جنگ ۱۲ روزه پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع از دیدگاه دینی و تاریخی برای حاضرین روشن نمود.
در ادامه این مراسم، یکی از کارشناسان امور خانواده، با محوریت اهمیت «حوزه خانواده» به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، به بیان چالشها و فرصتهای پیش روی خانوادهها در دنیای امروز و راهکارهای عملی برای تحکیم بنیان خانواده و افزایش آرامش و پویایی در آن پرداخت.
گفتنی است؛ که شرکت فولاد هرمزگان یکی از بنگاههای اقتصادی پیشرو در استفاده از ظرفیتهای بانوان برای مشاغل گوناگون در کشور به شمار میرود.