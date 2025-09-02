پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت کسب مقام سومی تیم فوتسال نوجوانان
علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پی کسب مقام سومی تیم فوتسال نوجوانان این شرکت در مسابقات لیگ برتر پیام تبریک صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان،متن پیام به شرح زیر است:
به نام خدا
سلام علیکم
کسب مقام ارزشمند سومی لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور توسط تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ورزشی این مجموعه و استان هرمزگان است. این موفقیت نتیجه همت والای بازیکنان جوان، تلاش بیوقفه کادر فنی، و حمایتهای خانواده بزرگ فولاد هرمزگان است که بار دیگر نام این شرکت و استان هرمزگان را در سطح ملی پرآوازه ساخت.
این دستاورد، نشاندهنده ظرفیتهای درخشان نسل جوان و گواهی بر توجه فولاد هرمزگان به توسعه ورزش پایه است. بیتردید استمرار چنین موفقیتهایی، مایه مباهات کارکنان پرتلاش فولاد هرمزگان، جامعه ورزش استان و همه ذینفعان خواهد بود.
اینجانب این موفقیت را به خانواده بزرگ فولاد هرمزگان، مردم ورزشدوست استان هرمزگان و تمامی همراهان و ذینفعان شرکت تبریک عرض مینمایم و تداوم درخشش فرزندان این مرز و بوم را در عرصههای ورزشی و فرهنگی از درگاه خداوند متعال خواستارم.
با احترام
علیرضا رحیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان