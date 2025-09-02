پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت کسب مقام سومی تیم فوتسال نوجوانان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان،متن پیام به شرح زیر است: به نام خدا

سلام علیکم

کسب مقام ارزشمند سومی لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور توسط تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ورزشی این مجموعه و استان هرمزگان است. این موفقیت نتیجه همت والای بازیکنان جوان، تلاش بی‌وقفه کادر فنی، و حمایت‌های خانواده بزرگ فولاد هرمزگان است که بار دیگر نام این شرکت و استان هرمزگان را در سطح ملی پرآوازه ساخت.

این دستاورد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های درخشان نسل جوان و گواهی بر توجه فولاد هرمزگان به توسعه ورزش پایه است. بی‌تردید استمرار چنین موفقیت‌هایی، مایه مباهات کارکنان پرتلاش فولاد هرمزگان، جامعه ورزش استان و همه ذی‌نفعان خواهد بود.

اینجانب این موفقیت را به خانواده بزرگ فولاد هرمزگان، مردم ورزش‌دوست استان هرمزگان و تمامی همراهان و ذی‌نفعان شرکت تبریک عرض می‌نمایم و تداوم درخشش فرزندان این مرز و بوم را در عرصه‌های ورزشی و فرهنگی از درگاه خداوند متعال خواستارم.

با احترام

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان

