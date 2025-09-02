خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت کسب مقام سومی تیم فوتسال نوجوانان

پیام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت کسب مقام سومی تیم فوتسال نوجوانان
کد خبر : 1681032
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پی کسب مقام سومی تیم فوتسال نوجوانان این شرکت در مسابقات لیگ برتر پیام تبریک صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان،متن پیام به شرح زیر است:

به نام خدا

سلام علیکم

کسب مقام ارزشمند سومی لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور توسط تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ورزشی این مجموعه و استان هرمزگان است. این موفقیت نتیجه همت والای بازیکنان جوان، تلاش بی‌وقفه کادر فنی، و حمایت‌های خانواده بزرگ فولاد هرمزگان است که بار دیگر نام این شرکت و استان هرمزگان را در سطح ملی پرآوازه ساخت.

این دستاورد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های درخشان نسل جوان و گواهی بر توجه فولاد هرمزگان به توسعه ورزش پایه است. بی‌تردید استمرار چنین موفقیت‌هایی، مایه مباهات کارکنان پرتلاش فولاد هرمزگان، جامعه ورزش استان و همه ذی‌نفعان خواهد بود.

اینجانب این موفقیت را به خانواده بزرگ فولاد هرمزگان، مردم ورزش‌دوست استان هرمزگان و تمامی همراهان و ذی‌نفعان شرکت تبریک عرض می‌نمایم و تداوم درخشش فرزندان این مرز و بوم را در عرصه‌های ورزشی و فرهنگی از درگاه خداوند متعال خواستارم.

با احترام

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی