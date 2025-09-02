خبرگزاری کار ایران
فولاد هرمزگان بر سکوی سومی لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور ایستاد
تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی لیگ برتر نوجوانان کشور، توانست با یک پیروزی و دو شکست عنوان سومی را از آن خود کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این مسابقات به مدت 4 روز و در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد. در این رقابت تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان در مرحله نهایی با پیروزی برابر استعدادهای درخشان مشهد و قبول شکست برابر دو تیم دلسوختگان قم و گیتی پسند اصفهان بر سکوی سوم ایستاد.

گفتنی است که تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان در مرحله مقدماتی توانسته بود مقتدرانه با کسب ۲۰ امتیاز و به عنوان صدرنشین گروه به جمع چهار تیم‌نهایی لیگ برتر کشور راه یابد.

لازم به ذکر بوده که تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان قهرمانی و نایب قهرمانی این مسابقات را در کارنامه دارد.

سید آرمین حسینی، طاها اعتمادی فر،علی احمدی، رضا رودباری، امیر عباس کرم زاده، محمد جواد رنجبری، میلاد عاشوری زاده، امیر محمد قوقی، امیر عباس بلی زئی، محمد مهدی جوذری، محمد کیان کریمی، سید رضا هاشمی، امیر مهدی برخورداری، سینا عبدی، ابوالفضل دهقانی، امیر طاها جهانگیری، ابوالفضل جوذری و مهدی امیرپاک بازیکنان و ایمان‌جوذری، کیانوش جعفری، محمود حمزه پور، دحاجی باقری بنیامین عالی پور و محمدرضا محمدی اعضای کادرفنی فولاد هرمزگان را تشکیل می‌دهند.

