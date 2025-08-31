شهرک فولاد سنگان؛ ترکیب مسکن، فرهنگ و ورزش در یک نگاه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، رهام عباسی، مدیر پروژه مسکن کارکنان فولاد سنگان درباره روند شکل‌گیری این تعاونی گفت: در سال ۱۳۹۹ با هدف خانه‌دار شدن پرسنل، تعاونی مسکن فولاد سنگان تأسیس و از همان ابتدا پیگیری‌ها برای دریافت زمین آغاز گردید و با توجه به الزامات قانونی، تنها مسیر واگذاری زمین، الحاق به طرح مسکن ملی و آماده‌سازی آن بود. پروژه‌ای که با الحاق ۹۰۰ هکتار زمین به محدوده شهری، آماده‌سازی ۱۴۰ هکتار و برگزاری قرعه‌کشی، زمینه خانه‌دار شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از پرسنل را فراهم کرده و فاز ساخت واحدهای مسکونی نیز در آستانه آغاز است .

عباسی افزود: از آنجا که فولاد سنگان قصد داشت صنعت‌شهر سنگان را ایجاد کند، این موضوع نیازمند الحاق زمین به محدوده شهری بود. و نزدیک به ۹۰۰ هکتار زمین به شهر الحاق شد و تفاهم‌نامه‌ای بین فولاد سنگان با سازمان ملی زمین و مسکن امضا گردید که مسئولیت آماده‌سازی را به ما واگذار کرد. به گفته عباسی، عملیات آماده‌سازی ۱۴۰ هکتار زمین تخصیص‌یافته به پرسنل از اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز و با سرعتی بی‌سابقه تا شهریور همان سال تکمیل شد.

وی تصریح کرد: حتی ساماندهی رودخانه‌ای که از وسط شهرک عبور می‌کرد در دستور کار قرار گرفت و ۸۰ درصد آن تاکنون به اتمام رسیده است.عباسی ادامه داد: پس از تکمیل آماده‌سازی و ثبت اطلاعات در سامانه نهضت ملی مسکن، نزدیک به هزار نفر فرم ج سبز دریافت کردند و با اضافه شدن حدود ۲۰۰ نفر دیگر، مجموع واجدان شرایط به بیش از ۱۲۰۰ نفر رسید. قرعه‌کشی زمین‌ها در مرداد ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان اداره راه و شهرسازی انجام و قطعات مشخص شد.

عباسی با اشاره به هزینه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی آماده سازی این پروژه گفت: طبق تفاهم‌نامه، بخشی از زمین‌های آماده‌سازی‌شده در ازای مطالبات به تعاونی واگذار خواهد شد تا برای سایر پرسنل (فرم ج قرمز) نیز زمین تأمین شود. عباسی درباره برنامه ساخت نیز توضیح داد: با طراحی‌ها و نقشه‌های تهیه‌شده توسط مشاور، ساخت واحدها با مدیریت یکپارچه آغاز می‌شود تا پس از تکمیل، روند دریافت وام، صدور پروانه ساخت و سایر مراحل به‌صورت هماهنگ انجام شود. وی در مورد موانع مسیر گفت: از الحاق زمین تا تصویب طرح‌ها، جلسات متعدد در کمیته‌های فنی و کمیسیون ماده ۵ برگزار شد. به دلیل پیشگام بودن در ایجاد صنعت‌شهر، با محدودیت‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو بودیم که با پیگیری های لازم و حمایت مسئولان شهرستان، استانداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن برطرف شد.

عباسی با اشاره به تفاوت این تعاونی با نمونه‌های مشابه گفت: شرکت فولاد سنگان اولین مجموعه‌ای بود که صنعت‌شهر را با این ابعاد و امکانات طراحی و آماده‌سازی کرد و همین باعث شد الگوی کار ما برای صنایع دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد. وی در پایان از برنامه توسعه آینده خبر داد و افزود: در طرح تفکیکی و مصوبات کمیسیون ماده ۵، پیش‌بینی ایجاد امکانات کامل شهری همچون اقامتگاه، ورزشگاه، ۲۱ هزار متر فضای فرهنگی و آموزشی و سایر خدمات رفاهی انجام شده است تا این شهرک به یک مجموعه کامل برای زندگی و رشد تبدیل شود.