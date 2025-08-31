خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهرک فولاد سنگان؛ ترکیب مسکن، فرهنگ و ورزش در یک نگاه

شهرک فولاد سنگان؛ ترکیب مسکن، فرهنگ و ورزش در یک نگاه
کد خبر : 1680496
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با هدف ارائه خدمات اجتماعی- رفاهی مسکن به کارکنان فولاد سنگان و با پیگیری های متعدد از وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی و مسئولین استان و در ادامه منجر به تشکیل تعاونی مسکن فولاد سنگان را شد.در سال ۱۳۹۹ و با پیگیری‌های گسترده این مجموعه موفق شد «صنعت‌شهر» سنگان را در شرق کشور ایجاد کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، رهام عباسی، مدیر پروژه مسکن کارکنان فولاد سنگان درباره روند شکل‌گیری این تعاونی گفت: در سال ۱۳۹۹ با هدف خانه‌دار شدن پرسنل، تعاونی مسکن فولاد سنگان تأسیس و  از همان ابتدا پیگیری‌ها برای دریافت زمین آغاز گردید و با توجه به الزامات قانونی، تنها مسیر واگذاری زمین، الحاق به طرح مسکن ملی و آماده‌سازی آن بود. پروژه‌ای که با الحاق ۹۰۰ هکتار زمین به محدوده شهری، آماده‌سازی ۱۴۰ هکتار و برگزاری قرعه‌کشی، زمینه خانه‌دار شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از پرسنل را فراهم کرده و فاز ساخت واحدهای مسکونی نیز در آستانه آغاز است .

عباسی افزود: از آنجا که فولاد سنگان قصد داشت صنعت‌شهر سنگان را ایجاد کند، این موضوع نیازمند الحاق زمین به محدوده شهری بود. و نزدیک به ۹۰۰ هکتار زمین به شهر الحاق شد و تفاهم‌نامه‌ای بین فولاد سنگان با سازمان ملی زمین و مسکن امضا گردید که مسئولیت آماده‌سازی را به ما واگذار کرد. به گفته عباسی، عملیات آماده‌سازی ۱۴۰ هکتار زمین تخصیص‌یافته به پرسنل از اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز و با سرعتی بی‌سابقه تا شهریور همان سال تکمیل شد.

وی تصریح کرد: حتی ساماندهی رودخانه‌ای که از وسط شهرک عبور می‌کرد در دستور کار قرار گرفت و ۸۰ درصد آن تاکنون به اتمام رسیده است.عباسی ادامه داد: پس از تکمیل آماده‌سازی و ثبت اطلاعات در سامانه نهضت ملی مسکن، نزدیک به هزار نفر فرم ج سبز دریافت کردند و با اضافه شدن حدود ۲۰۰ نفر دیگر، مجموع واجدان شرایط به بیش از ۱۲۰۰ نفر رسید. قرعه‌کشی زمین‌ها در مرداد ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان اداره راه و شهرسازی انجام و قطعات مشخص شد.

عباسی با اشاره به هزینه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی آماده سازی این پروژه گفت: طبق تفاهم‌نامه، بخشی از زمین‌های آماده‌سازی‌شده در ازای مطالبات به تعاونی واگذار خواهد شد تا برای سایر پرسنل (فرم ج قرمز) نیز زمین تأمین شود. عباسی درباره برنامه ساخت نیز توضیح داد: با طراحی‌ها و نقشه‌های تهیه‌شده توسط مشاور، ساخت واحدها با مدیریت یکپارچه آغاز می‌شود تا پس از تکمیل، روند دریافت وام، صدور پروانه ساخت و سایر مراحل به‌صورت هماهنگ انجام شود. وی در مورد موانع مسیر گفت: از الحاق زمین تا تصویب طرح‌ها، جلسات متعدد در کمیته‌های فنی و کمیسیون ماده ۵ برگزار شد. به دلیل پیشگام بودن در ایجاد صنعت‌شهر، با محدودیت‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو بودیم که با پیگیری های لازم و حمایت مسئولان شهرستان، استانداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن برطرف شد.

عباسی با اشاره به تفاوت این تعاونی با نمونه‌های مشابه گفت: شرکت فولاد سنگان اولین مجموعه‌ای بود که صنعت‌شهر را با این ابعاد و امکانات طراحی و آماده‌سازی کرد و همین باعث شد الگوی کار ما برای صنایع دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد. وی در پایان از برنامه توسعه آینده خبر داد و افزود: در طرح تفکیکی و مصوبات کمیسیون ماده ۵، پیش‌بینی ایجاد امکانات کامل شهری همچون اقامتگاه، ورزشگاه، ۲۱ هزار متر فضای فرهنگی و آموزشی و سایر خدمات رفاهی انجام شده است تا این شهرک به یک مجموعه کامل برای زندگی و رشد تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر