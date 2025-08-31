چرا ایران از اکتشاف و ثروت عظیم معدنی جهان عقب افتاده است؟
ایران در گردش مالی ۳ تریلیارد دلاری معدن جهان سهم ناچیزی دارد. مدیرعامل هلدینگ «ومعادن» با انتقاد از ضعف آموزش، فرسودگی ماشینآلات و تعریف نادرست بهرهوری، بر لزوم تغییر استراتژی و افزایش سرمایهگذاری در اکتشاف تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) در نشست تخصصی سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی عنوان کرد: امیدواریم نتیجه و خروجی این همایش به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا دولت در جریان مشکلات این حوزه قرار بگیرد که بسیار سودمند خواهد بود.
سهم معدن در جیدیپی دنیا
اردشیر سعدمحمدی با اشاره به جیدیپی دنیا تصریح کرد: جیدیپی دنیا ۱۰۵ تریلیارد دلار است که بیش از ۴۰ درصد آن در آمریکا و چین رقم میخورد. ۳ تریلیارد دلار این گردش مالی سهم معدن است. صنعت فولاد با تولید یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تن گردش مالی یک تریلیارد دلاری در دنیا دارد.
وی در ادامه افزود: ما باید مشخص کنیم که سایز ما در دنیا چقدر است و استراتژی ما کجاست و به کجا میخواهیم برویم، این در حالی است که شاخصهای ما مشخص نیست. خوب بودن چه معنایی دارد. معنای بهرهوری را به اشتباه به کار میبریم. بهرهوری به معنای افزایش تولید نیست، بلکه به معنای به کارگیری تکنیک و کاهش هزینهها است که تعاریف علمی دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با اشاره به برخی آمارهای جهانی در حوزه معدن عنوان کرد: در دنیا ۸ میلیارد تن زغال سنگ تولید میشود که ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن آن در چین تولید میشود. در ایران در سال ۱۴۰۳ به میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کنسانتره تولید کردیم. فقط ۷۰۰ هزار تن تولید چین ۴۰۰ برابر تولید زغال سنگ ماست.
ذخایر سنگ آهن دنیا
سعدمحمدی با اشاره به ذخایر سنگ آهن دنیا عنوان کرد: ۱۸۰ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن در دنیا است و سالانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن استخراج سنگ آهن برای ۲ میلیارد تن فولاد در دنیا صورت میگیرد. همچنین ۶۰۰ میلیون تن در دنیا در فولادسازی از قراضه استفاده میشود. در ایران به موضوع قراضه توجه نمیشود.
وی به وضعیت سنگ آهن در دنیا نیز اشاره کرد و افزود: در استرالیا ۵۱ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن وجود دارد و به تازگی نیز یک معدن اکتشاف کردند که ۵۵ میلیارد تن با عیار ۶۱ درصد ذخیره دارد که متوسط عیار دنیا ۴۰ درصد است. بزرگترین ذخایر سنگ آهن در استرالیا واقع شده است. ذخیره دوم در جهان، معدن سیماندو با ذخیره ۲.۱۴ میلیارد تنی با عیار ۶۷ درصد در گینه است که قرار است سالانه ۱۲۰ میلیون تن تولید داشته باشد که به اندازه کل معادن دنیا میشود. همچنین در یک منطقهای در استرالیا در سال ۲۰۲۷ یک معدن راهاندازی میشود که ۱.۶ میلیارد دلار روی آن سرمایهگذاری کردهاند و تقریبا سالی ۳۵ میلیون تن قرار است استخراج صورت بگیرد. البته روال اکتشاف در دنیا تغییر کرده و در سال ۲۰۱۲ به میزان ۲۱.۴۸ میلیارد دلار در اکتشاف در دنیا سرمایهگذاری شد. سقف هزینههای ما را در اکتشاف با دنیا مقایسه کنید. در کشور متولی اکتشاف ما مشخص نیست، اگر سازمان زمینشناسی است، چرا واحدهای معدنی و فولادی اکتشاف انجام میدهند.
مدیرعامل «ومعادن» همچنین درباره قیمت سنگ آهن جهانی گفت: پیشبینی این است که تا سال ۲۰۲۸ میزان قیمت سنگ آهن از ۹۷ تا ۱۰۰ دلار کنونی به سمت ۸۰ دلار سقوط کند و شیب نزولی دارد. البته پس از سال ۲۰۳۰ شروع به بالا رفتن میکند.
در آموزش معدن عقب ماندهایم
سعدمحمدی در ادامه با تاکید بر این موضوع که ما در بخش صنعت و معدن هم اکنون بسیار ضعیف هستیم، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که از دنیا عقب ماندهایم در حوزه آموزش است. ما در سرفصلهای آموزشی خود در دانشگاه طراحی بخش معدن را بسیار محدود تدریس میکنیم. استادان ما همچنان سرفصلهای ۳۰ سال گذشته را تدریس میکنند. فارغالتحصیلان حوزه معدن چیزی از معدن نمیدانند.
وی همچنین با اشاره به سرمایهگذاری کشورهای مختلف در زمینه هوش مصنوعی تصریح کرد: در چین ۱۵ میلیارد دلار در معادن در راستای هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردهاند.
مدیرعامل «ومعادن» همچنین یادآور شد: اگر ما در حوزه معدن طی سالهای گذشته سودآوری داشتهایم، به خاطر نرخ تسعیر ارز است. اگر نرخ ارز پایین بیاید، برای آن شرایط چارهای اندیشیدهایم.
فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات
سعدمحمدی همچنین با به اشاره به فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات در حوزه معادن و صنایع معدنی گفت: تکنیکهای اکتشاف در دنیا بسیار در حال تغییر است، اما ما همچنان با ماشینآلات فرسوده و روشهای قدیمی در حال اکتشاف هستیم، این در حالی است که با این روشهای قدیمی به دنبال اتفاقهای خاص هستیم.
وی در ادامه با اشاره به نرخ بهرهبرداری در زنجیره فولاد عنوان کرد: در تیرآهن ۳۶ درصد، میلگرد ۴۰ درصد، نبشی و ناودانی ۳۴ درصد، ورق گرم ۷۰ درصد، ورق سرد ۴۴ درصد، ورق گالوانیزه ۳۹ درصد، ورق رنگی ۳۱ درصد، بیلت و بلوم ۵۰ درصد، اسلب ۸۰ درصد، فولاد میانی ۶۰ درصد، آهن اسفنجی ۷۴ درصد است. این اعداد را با دنیا مقایسه کنید، نشان از نرخ پایین ما در بهرهوری دارد.
سعدمحمدی در پایان تاکید کرد: باید نکات ضعف خود را مطرح کنیم و به دنبال راهکار باشیم. ما در قیمت تمامشده بالا قدرت رقابت نداریم و برای این موضوع بایستی دنبال راهکار بود.