به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ومعادن با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه عناصر نادر خاکی، اظهار کرد: اقتصاد در شرایط امروز برای صنایع های‌تک فضای جدیدی را ایجاد کرده است. کشورهایی که در بخش صنایع های تک سرمایه گذاری کرده اند ارزش افزوده آنها قابل توجه است در نتیجه ما نیز باید یک تغییر مسیر حرفه ای بدهیم که عناصر نادر خاکی یکی از شاخص ترین سرمایه گذاری های بین المللی است که در دنیا شکل گرفته است. ما نیز موفق به استحصال ۱۷ عنصر از عناصر نادر خاکی شده ایم.

گفتگوی دکتر سعدمحمدی را در ویدیوی زیر مشاهده کنید:

