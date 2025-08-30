خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر مسیر حرفه‌ای با سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی

تغییر مسیر حرفه‌ای با سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی
کد خبر : 1679804
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ومعادن اعلام کرد: با سرمایه‌گذاری در زمینه عناصر نادر خاکی، این شرکت موفق به استخراج ۱۷ نوع از این عناصر شده است. این اقدام، یک تغییر مسیر حرفه‌ای در راستای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و با هدف ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در صنایع های‌تک کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ومعادن با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه عناصر نادر خاکی، اظهار کرد: اقتصاد در شرایط امروز برای صنایع های‌تک فضای جدیدی را ایجاد کرده است. کشورهایی که در بخش صنایع های تک سرمایه گذاری کرده اند ارزش افزوده آنها قابل توجه است در نتیجه ما نیز باید یک تغییر مسیر حرفه ای بدهیم که عناصر نادر خاکی یکی از شاخص ترین سرمایه گذاری های بین المللی است که در دنیا شکل گرفته است. ما نیز موفق به استحصال ۱۷ عنصر از عناصر نادر خاکی شده ایم.

گفتگوی دکتر سعدمحمدی را در ویدیوی زیر مشاهده کنید:

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور