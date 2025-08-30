پیشرفت ۵۵.۲ درصدی پروژه پیشران آهن اسفنجی بیجار؛ ورود به فاز نصب تجهیزات

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، کریم رستمی‌زاده، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان، از عبور پیشرفت پروژه احداث کارخانه احیای مستقیم بیجار از مرز ۵۵.۲ درصد تا پایان مردادماه خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از پروژه‌های زیرساخت از جمله احداث پست و خط انتقال برق و همچنین خط آبرسانی به کارخانه تا پایان سال جاری تکمیل خواهند شد.

خط انتقال و ایستگاه تقلیل فشار گاز نیز در اوایل سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهند رسید. وی از فعال‌شدن عملیات احداث سالن ذوب و بخش مهمی از تأسیسات کارخانه مذکور نیز خبر داد. با توجه به سرمایه‌گذاری بسیار بالای پروژه فولادسازی، موضوع تأمین مالی آن در سطح وزارتخانه در دست پیگیری است.

رستمی‌زاده رویکرد راهبری پروژه‌ها در فولاد کردستان را بهره‌برداری از کارخانه آهن اسفنجی و فعال‌سازی هرچه بیشتر پروژه فولادسازی با حفظ روند پیوسته و بدون توقف عنوان کرد و گفت: واحد آهن اسفنجی بیجار با ظرفیت ۱.۶ میلیون تن در سال و با بهره‌گیری از فناوری PERED – که برای نخستین‌بار در جهان با تکیه بر دانش ایرانی اجرا می‌شود – و همچنین فولادسازی قروه با به‌کارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی CSP اجرا می‌گردد.

وی افزود: با عبور پیشرفت پروژه آهن اسفنجی از مرز ۵۴ درصد، بخش اعظم و پیچیده آن به انجام رسیده و پروژه به‌تدریج وارد فاز نصب تجهیزات می‌شود. این واحد امکان افزایش ظرفیت تا ۱۵ درصد بیشتر با صرف حداقل هزینه را دارد و برنامه‌ریزی برای این افزایش ظرفیت پس از بهره‌برداری انجام خواهد شد.در خصوص پروژه فولادسازی قروه، رستمی‌زاده بیان کرد که محصولات این واحد شامل تولید ورق با آنالیزهای متنوع و ابعاد گوناگون خواهد بود که قابلیت عرضه در بازار را دارد.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی بومی گفت: در پروژه آهن اسفنجی بیجار هم‌اکنون ۲۵۰ نفر مشغول به کار هستند که پس از بهره‌برداری به ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم افزایش می‌یابد. همچنین در پروژه فولادسازی قروه، ۲۰۰ نفر اکنون مشغول بوده و پس از بهره‌برداری به ۱۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۵ هزار نفر غیرمستقیم خواهد رسید. اشتغال‌زایی در این پروژه‌ها با رویکرد تأکید بر جذب و به‌کارگیری افراد بومی واجد شرایط انجام می‌شود.

مدیرعامل فولاد کردستان در حوزه آموزش و استقرار سیستم‌ها نیز اشاره کرد که در کنار اجرای پروژه در همه ابعاد و ارکان، بر آموزش و استقرار سیستم‌های به‌روز مدیریتی از جمله تعالی سازمانی (EFQM)، مدیریت پروژه و استقرار استاندارد ISO 21502 – برای نخستین‌بار در یکی از شرکت‌های فولادی – و همچنین تربیت ممیز مدیریت پروژه تأکید ویژه‌ای شده است. ماحصل استقرار فرآیندهای ذکرشده، دریافت تندیس و لوح تعهد به سازمان و همچنین پیاده‌سازی استاندارد یادشده بوده است. همچنین با توجه به تعامل مطلوب با محیط‌های محل اجرا و تعهد به الزامات محیط‌زیستی، لوح‌های تقدیر از سازمان‌های مختلف شهرستان از جمله سازمان صمت استان، اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی، اداره محیط زیست و سایر مراجع صادر شده است.

رستمی‌زاده در پایان از حمایت‌ها و همراهی سهامداران پروژه، شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، قدردانی کرد.

انتهای پیام/