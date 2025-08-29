رسولیان سکاندار فولاد سنگان شد

به گزارش ایلنا به نقل از فولاد سنگان: در این مراسم که روز پنجشنبه در دفتر فولاد سنگان در تهران برگزار گردید، محمد مهدی روانفر رئیس هیئت مدیره فولاد سنگان در سخنانی از خدمات ارزشمند علی امرایی مدیرعامل سابق شرکت در حوزه های مختلف تقدیر به عمل آورد و انتصاب علی رسولیان را به سمت سکانداری فولاد سنگان تبریک گفت..

علی امرائی نیز در سخنانی از حمایتهای همه ارکان شرکت فولاد مبارکه به خصوص مدیران عامل ادوار، اعضای هیئت مدیره، معاونین و کلیه کارکنان شرکت فولاد سنگان و همت و همراهی و تلاش آنها در طی شش سال گذشته تشکر نمود و موفقیتهای به دست آمده را حاصل همکاری و انسجام کامل و زحمات همکاران به خصوص کارگران پرتلاش شرکت دانست و ضمن تبریک به علی رسولیان برای ایشان آرزوی توفیق نمود.

امرایی طی دوران مسئولیت خود دستاوردهای مهمی در زمینه افزایش تولید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات اجتماعی برای فولاد سنگان رقم زد و به تازگی به سمت مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین منصوب شده است.

علی رسولیان نیز در سخنانی ضمن تقدیر از زحمات امرایی مدیرعامل سابق و کارکنان فولاد سنگان بر ادامه هر چه بهتر و بیشتر برنامه های مدون و اجرای پروژه ها تاکید نمود.

رسولیان، مدیر باسابقه و خوشنام صنعت و معدن کشور، دارای مدرک دکترای مدیریت است و پیش‌تر مسئولیت‌هایی همچون معاون و مشاور وزیر صمت، مدیرعامل مجتمع سنگ‌آهن سنگان، مدیرعامل هلدینگ اوپال کانی و معاونت اقتصادی استانداری خراسان را بر عهده داشته است.

