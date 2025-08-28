فولاد مبارکه از برق تولیدشده خودش هم محروم شد!

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، در اردیبهشت‌ماه امسال تنها ۱۰ درصد دیماند و در خردادماه امسال تنها ۵ درصد دیماند برق فولاد مبارکه تأمین شد و در تیرماه نیز برق فولاد مبارکه به‌طور کامل قطع شد؛ این در حالی است که در مردادماه سال جاری، برقی که خود فولاد مبارکه تولید کرد را هم به خودش ندادند.

فولاد مبارکه برای فعالیت خود به ۱۶۱۰ مگاوات برق نیاز دارد که تاکنون برای ۸۵۸ مگاوات برق مورد نیاز خود سرمایه‌گذاری کرده و امید دارد که تا پایان سال جاری بتواند ۴۲۰ مگاوات دیگر نیز به آن اضافه کند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ مگاوات برق از شبکه سراسری به فولاد مبارکه تحویل داده می‌شد و این عدد در حال حاضر به صفر رسیده است.

قیمت برق صنایع از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۲۸ برابر و قیمت گاز صنایع ۲۰ برابر شده است، به‌طوری که قیمت هر متر مکعب گاز صنعت از ۲۸۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و این افزایش قیمت‌ها بر مصرف و تولید تأثیر گذاشته است.

