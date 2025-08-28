به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، گروه فولاد مبارکه در سال جاری از میان همه پروژه‌های خود، ۱۰ پروژه بزرگ و مهم را در اولویت خود قرار داده و مهمترین آن پروژه نورد گرم ۲ با سرمایه‌گذاری ۷۸۰ میلیون یورویی است که پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۵۰ درصد رسیده که بهره‌برداری از آن اشتغال‌زایی قابل توجه و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالایی را در پی خواهد داشت.

محدودیت‌های برق و گاز مشکلات زیادی برای فولاد مبارکه ایجاد کرده اما امید داریم که تا سال آینده بتوانیم با بهره‌برداری از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی بر این مشکلات غلبه کنیم؛ پروژه‌هایی اعم از توسعه ورق‌های رنگی، احداث خط اسیدشویی و نورد سرد پیوسته، احداث خط تولید ورق آلیاژی، تحول دیجیتال و به‌کارگیری هوش مصنوعی، به‌کارگیری مدل جدیدی برای صادرات محصولات و هدف‌گذاری صادرات یک میلیارد دلاری در سال جاری نیز از دیگر پروژه‌های در دست اجرای فولاد مبارکه است.

انتهای پیام/