سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
هدفگذاری فولاد مبارکه برای صادرات یک میلیارد دلاری در ۱۴۰۴
هدفگذاری فولاد مبارکه برای سال ۱۴۱۰، قرار گرفتن در جمع ۵۰۰ شرکت برتر دنیاست؛ استراتژیهای ما در این دوره تمرکز بر توازن در زنجیره تولید فولاد، بازنگری در حوزه صادرات، توسعه نوآوری، سرمایه انسانی، ارتقای بهرهوری، تمرکز بر محیطزیست، بهرهبرداری حداکثری و تولید محصولات ویژه است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، گروه فولاد مبارکه در سال جاری از میان همه پروژههای خود، ۱۰ پروژه بزرگ و مهم را در اولویت خود قرار داده و مهمترین آن پروژه نورد گرم ۲ با سرمایهگذاری ۷۸۰ میلیون یورویی است که پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۵۰ درصد رسیده که بهرهبرداری از آن اشتغالزایی قابل توجه و تولید محصولات با ارزشافزوده بالایی را در پی خواهد داشت.
محدودیتهای برق و گاز مشکلات زیادی برای فولاد مبارکه ایجاد کرده اما امید داریم که تا سال آینده بتوانیم با بهرهبرداری از نیروگاههای سیکل ترکیبی و خورشیدی بر این مشکلات غلبه کنیم؛ پروژههایی اعم از توسعه ورقهای رنگی، احداث خط اسیدشویی و نورد سرد پیوسته، احداث خط تولید ورق آلیاژی، تحول دیجیتال و بهکارگیری هوش مصنوعی، بهکارگیری مدل جدیدی برای صادرات محصولات و هدفگذاری صادرات یک میلیارد دلاری در سال جاری نیز از دیگر پروژههای در دست اجرای فولاد مبارکه است.