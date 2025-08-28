وزیر علوم در فولاد مبارکه مطرح کرد؛
شکلگیری تعامل صنعت و دانشگاه در گروه فولاد مبارکه/ حمایتهای خوب این مجموعه از طرحها، پروژهها و برنامههای دانشگاهی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مدیرعامل و شورای معاونین فولاد مبارکه گفت: ایجاد تعامل صنعت و دانشگاه که یکی از آرزوهای دیرینه کشور است، با حضور آقای دکتر زرندی در فولاد مبارکه در حال شکلگیری است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مدیرعامل و شورای معاونین فولاد مبارکه گفت: خیلی خوشبختیم از اینکه آقای دکتر زرندی همکار عزیز دانشگاهی و همکار خوشفکر و توانای ما، مسئولیت اداره مجتمع عظیم فولاد مبارکه را برعهده دارند؛ انصافاً برای ما مایه افتخار و فرصتی برای صنعت و دانشگاه است. ایجاد تعامل صنعت و دانشگاه که یکی از آرزوهای ما و آرزوی دیرینه کشور، مورد تأکید مقام معظم رهبری، دولتهای گذشته و به ویژه آقای دکتر پزشکیان است، با حضور آقای دکتر زرندی در فولاد مبارکه در حال شکلگیری است. گروه فولاد مبارکه تاکنون حمایتهای بسیار خوبی از طرحها، پروژهها و برنامههای دانشگاهها داشته و چند مرکز نوآوری را طی یک سال گذشته افتتاح شده که انصافاً جان تازهای به دانشگاه بخشیده است.
دانشجویان آیندهسازان این کشور هستند، هرچه محیط دانشگاهی جذابتر باشد، امید دانشجویان و نگهداشت آنها در کشور بیشتر خواهد شد. محیطهای علمی که امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از آنها بازدید کردیم، با حمایت گروه فولاد مبارکه راهاندازی شده، به حدی برای من گیرا بود که گویی به دوران دانشجویی خود بازگشتهام. بنابراین دانشجویان با وجود چنین شرایطی انگیزه بیشتری برای تحقیق و پژوهش پیدا خواهند کرد.