وزیر علوم از مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کرد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به همراه مقامات عالیرتبه استانی و مدیرعامل فولاد مبارکه، از مرکز نوآوری این شرکت در دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کرد. این مرکز با مساحتی بالغ بر ۱۲۰۰ متر مربع و هدف حمایت از هستههای فناور و کارآفرینی، تاکنون بیش از ۱۵ میلیارد تومان گرنت به ۲۴۰ پایاننامه اعطا کرده و شبکهای گسترده از متخصصین و نوآوران را گرد هم آورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به همراه استاندار اصفهان، نماینده مردم شهرستان خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، صبح امروز (پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴) با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان، از مرکز نوآوری فولاد مبارکه در این دانشگاه بازدید به عمل آورد و در جریان فعالیتها و دستاوردهای این مجموعه علمی و پژوهشی قرار گرفت.
مرکز نوآوری فولاد مبارکه در مساحتی بالغ بر ۱۲۰۰ متر مربع و با هدف انجام مأموریتهای مختلفی اعم از اعطای گرنت، حمایت از هستههای فناور، شبکهسازی و توانمندسازی افراد در مسیر کارآفرینی راهاندازی شده و از طریق آن تاکنون بیش از ۱۵ میلیارد تومان گرنت به بیش از ۲۴۰ پایاننامه اعطا شده است.
این مرکز شبکهای ۲۴۰ نفره از متخصصین جوان و ۵۰ هیئتعلمی حول محور خود ایجاد کرده است. از سوی دیگر با توجه به تجهیز و افتتاح فضای کار اشتراکی در قلب این مرکز نوآوری، شبکهای بیش از ۶۰۰ نفر از افراد نوآور و فناور با مرکز نوآوری فولاد ارتباط گرفتهاند. در طبقه دوم این مرکز نیز هستههای فناور و شرکتهای نوپا که در مسیر شکلگیری هستند، مورد حمایت قرار گرفته و در حال فعالیت هستند.
در راستای تسهیل دسترسی به اهداف استراتژیک طراحی شده برای مراکز نوآوری مانند ایجاد کسب و کارهای نوآور و هستههای فناور و کاهش هزینههای تیمسازی، در یک تصمیم راهبردی از سال گذشته کارگزاری مراکز نوآوری به شتابدهندههای تخصصی اعطا شد. در دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به تأکید بر حوزه صنعت، شتابدهنده دلتاوی که شتابدهنده تخصصی حوزه هاردتک است، مستقر شده که وظیفه تشکیل هستهها و ایجاد کسب و کارها با نگاه ارتقای اکوسیستم نوآوری فولاد مبارکه را برعهده دارد.