خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با همراهی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه صورت گرفت؛

بازدید وزیر علوم از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ گروه فولاد مبارکه

بازدید وزیر علوم از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ گروه فولاد مبارکه
کد خبر : 1679217
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم، با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان و پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه، از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ که توسط گروه فولاد مبارکه در این دانشگاه احداث شده، بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه استاندار اصفهان، نماینده مردم شهرستان خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، صبح امروز (پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴) با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان و پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه، از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ که توسط گروه فولاد مبارکه در این دانشگاه احداث شده، بازدید به عمل آورد و در جریان فعالیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه علمی و پژوهشی قرار گرفت.

آزمایشگاه صنعت ۴.۰ با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی گروه فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان راه‌اندازی شده و هدف از تأسیس آن، ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به افراد مختلف، اعم از دانشجویان، اساتید، سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌ویژه صنعت فولاد کشور است که پیشرفته‌ترین و به‌روزترین امکانات را در زمینه رباتیک، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، ساخت افزایشی، واقعیت افزوده و مجازی و کارخانه هوشمند برای دانشجویان، اساتید و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری فراهم می‌کند.

تعامل مستقیم دانشگاه و صنعت فولاد در یک محیط آموزشی عملیاتی پویا برای دست‌یابی به راهکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری‌های جدید صنعت ۴.۰، فرهنگ‌سازی در بین جامعه مهندسان و متخصصان صنعت فولاد برای تسریع در به کارگیری فناوری‌های نوظهور، رشد مهارت‌ها و دانش علمی دانشجویان برای استفاده از نسل جدید صنعت و فناوری و ورود به بازار کار، آشنایی دانشجویان با مبانی و اصول تحول دیجیتال و نحوه پیاده‌سازی آن در صنایع مختلف، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرایندهای تولید با پشتیبانی از تولید هوشمند و توسعه ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های صنعتی از دیگر اهداف راه‌اندازی این آزمایشگاه است.

این آزمایشگاه در فضایی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع شامل دو سالن مرکز رباتیک صنعت۴.۰ و یک فضای زیرساختی مجهز به واقعیت افزوده و تجهیزات مکانیکی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش