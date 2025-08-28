بازدید وزیر علوم از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ گروه فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه استاندار اصفهان، نماینده مردم شهرستان خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، صبح امروز (پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴) با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان و پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه، از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ که توسط گروه فولاد مبارکه در این دانشگاه احداث شده، بازدید به عمل آورد و در جریان فعالیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه علمی و پژوهشی قرار گرفت.

آزمایشگاه صنعت ۴.۰ با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی گروه فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان راه‌اندازی شده و هدف از تأسیس آن، ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به افراد مختلف، اعم از دانشجویان، اساتید، سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌ویژه صنعت فولاد کشور است که پیشرفته‌ترین و به‌روزترین امکانات را در زمینه رباتیک، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، ساخت افزایشی، واقعیت افزوده و مجازی و کارخانه هوشمند برای دانشجویان، اساتید و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری فراهم می‌کند.

تعامل مستقیم دانشگاه و صنعت فولاد در یک محیط آموزشی عملیاتی پویا برای دست‌یابی به راهکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری‌های جدید صنعت ۴.۰، فرهنگ‌سازی در بین جامعه مهندسان و متخصصان صنعت فولاد برای تسریع در به کارگیری فناوری‌های نوظهور، رشد مهارت‌ها و دانش علمی دانشجویان برای استفاده از نسل جدید صنعت و فناوری و ورود به بازار کار، آشنایی دانشجویان با مبانی و اصول تحول دیجیتال و نحوه پیاده‌سازی آن در صنایع مختلف، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرایندهای تولید با پشتیبانی از تولید هوشمند و توسعه ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های صنعتی از دیگر اهداف راه‌اندازی این آزمایشگاه است.

این آزمایشگاه در فضایی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع شامل دو سالن مرکز رباتیک صنعت۴.۰ و یک فضای زیرساختی مجهز به واقعیت افزوده و تجهیزات مکانیکی است.

