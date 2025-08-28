با همراهی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه صورت گرفت؛
بازدید وزیر علوم از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ گروه فولاد مبارکه
وزیر علوم، با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان و پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه، از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ که توسط گروه فولاد مبارکه در این دانشگاه احداث شده، بازدید به عمل آورد.
آزمایشگاه صنعت ۴.۰ با سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومانی گروه فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان راهاندازی شده و هدف از تأسیس آن، ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به افراد مختلف، اعم از دانشجویان، اساتید، سازمانها و ارگانها بهویژه صنعت فولاد کشور است که پیشرفتهترین و بهروزترین امکانات را در زمینه رباتیک، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، ساخت افزایشی، واقعیت افزوده و مجازی و کارخانه هوشمند برای دانشجویان، اساتید و فعالان زیستبوم فناوری و نوآوری فراهم میکند.
تعامل مستقیم دانشگاه و صنعت فولاد در یک محیط آموزشی عملیاتی پویا برای دستیابی به راهکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوریهای جدید صنعت ۴.۰، فرهنگسازی در بین جامعه مهندسان و متخصصان صنعت فولاد برای تسریع در به کارگیری فناوریهای نوظهور، رشد مهارتها و دانش علمی دانشجویان برای استفاده از نسل جدید صنعت و فناوری و ورود به بازار کار، آشنایی دانشجویان با مبانی و اصول تحول دیجیتال و نحوه پیادهسازی آن در صنایع مختلف، افزایش بهرهوری و بهینهسازی فرایندهای تولید با پشتیبانی از تولید هوشمند و توسعه ارتباطات بینالمللی و همکاریهای صنعتی از دیگر اهداف راهاندازی این آزمایشگاه است.
این آزمایشگاه در فضایی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع شامل دو سالن مرکز رباتیک صنعت۴.۰ و یک فضای زیرساختی مجهز به واقعیت افزوده و تجهیزات مکانیکی است.