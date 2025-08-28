فولاد مبارکه، محور ارتباط صنعت و دانشگاه از نگاه وزیر علوم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جریان بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان، ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک این دانشگاه در مجاورت صنعت، از توجه ویژه گروه فولاد مبارکه و مدیرعامل آن، زرندی، به حوزه دانشگاهی تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حاشیه بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان در هفته دولت، به اهمیت همجواری این دانشگاه با مراکز صنعتی و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد و این موقعیت را یک “مزیت بزرگ” برای پیشرفتهای علمی و صنعتی کشور دانست.
وزیر علوم در سخنان خود، از نقش پیشرو گروه فولاد مبارکه در حمایت از دانشگاهها و پژوهشهای علمی تقدیر ویژهای به عمل آورد. وی با اشاره به اینکه دکتر زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، از “همکاران خوب دانشگاهی” هستند، بیان داشت: بسیار خوشوقتیم که سعید زرندی بهعنوان مدیرعامل گروه فولاد مبارکه که یکی از صنایع بزرگ کشور است، به موضوعات مربوط به حوزه دانشگاه توجه دارند؛ ارتباطات ایشان با دانشگاه بسیار وسیع و محکم است و امیدوارم این ارتباط و پیوند روز به روز قویتر شود و تأثیرگذاری دانشگاه در جامعه و صنعت برای حل مسائل و مشکلات کشور نیز پررنگتر شود.
سیماییصراف در ادامه، با تأکید بر باز بودن دست دانشگاهها برای ورود به “پروژههای ملی”، هرگونه محدودیت در این زمینه را رد کرد.
وی متذکر شد که صنعت نیز باید درخواستها و نیازهای خود را به دانشگاهها اعلام کند تا همکاریها به بهترین شکل ممکن شکل گیرد. وزیر علوم همچنین از پیگیریهای مستمر و هفتگی دکتر پزشکیان در موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه سخن گفت و تأکید کرد که این پیگیریها بالغه نیست.
وی در پایان به بسترهای قانونی حمایتی از جمله “مشوقهای مالیاتی” که برای صنعت در نظر گرفته شده اشاره کرد و خواستار ایفای نقش فعالتر دانشگاهها در حوزههای ملی و منطقهای شد تا با بهرهگیری از این ظرفیتها، شاهد رشد و بالندگی روزافزون در هر دو بخش صنعت و دانشگاه باشیم.