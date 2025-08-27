به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، با رای اعضای هیأت‌مدیره، محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر انتخاب و معرفی شد.

این انتخاب ظهر امروز در جلسه‌ای با حضور ایمان عتیقی مدیرعامل گل گهر، سیدابوتراب فاضل مدیرعامل هلدینگ غدیر، اعضای هیات مدیره، نماینده سهامداران و معاونین این شرکت برگزار شد.

محمد محیاپور از مدیران متخصص و باتجربه است که سابقه‌ای طولانی در حوزه مدیریت صنعت دارد و پیش از این نیز مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین بوده است.

حجت نجمی‌نیا، مدیرعامل پیشین شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر از مدیران باسابقه و خوشنام منطقه معدنی و صنعتی گل گهر و صنعت کشور است که اکنون به عنوان قائم‌مقام مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر منصوب شده است

انتهای پیام/