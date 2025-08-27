خبرگزاری کار ایران
کارخانه کک طبس، موتور محرکه اشتغال‌زایی در منطقه

کارخانه کک طبس، موتور محرکه اشتغال‌زایی در منطقه
کارخانه کک طبس با ظرفیت تولید اسمی ۴۵۰ هزار تن کک متالورژی در سال، نقش کلیدی در تأمین نیاز صنایع فولاد کشور ایفاء می‌کند و با ایجاد صدها فرصت شغلی، گامی بزرگ در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه برداشته است.

این کارخانه با ظرفیت تولید اسمی ۴۵۰ هزار تن کک متالورژی در سال، نقش کلیدی در تأمین نیاز صنایع فولاد کشور ایفاء می‌کند و با ایجاد صدها فرصت شغلی، گامی بزرگ در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه برداشته است.

شرکت «کک طبس»، که از سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرده، یکی از شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات (ومعادن) است. این شرکت انواع مختلف کک، شامل کک متالورژی، کک ریخته‌گری و کک فروآلیاژی را در سایزها و آنالیزهای متنوع تولید و عرضه می‌نماید.

