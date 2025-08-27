کارخانه کک طبس، موتور محرکه اشتغالزایی در منطقه
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این کارخانه با ظرفیت تولید اسمی ۴۵۰ هزار تن کک متالورژی در سال، نقش کلیدی در تأمین نیاز صنایع فولاد کشور ایفاء میکند و با ایجاد صدها فرصت شغلی، گامی بزرگ در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی منطقه برداشته است.
شرکت «کک طبس»، که از سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرده، یکی از شرکتهای گروه سرمایهگذاری توسعهی معادن و فلزات (ومعادن) است. این شرکت انواع مختلف کک، شامل کک متالورژی، کک ریختهگری و کک فروآلیاژی را در سایزها و آنالیزهای متنوع تولید و عرضه مینماید.