افتتاح رسمی فولاد سفیددشت؛ گامی بلند در مسیر توسعه صنعتی و عدالت منطقهای
با حضور رئیسجمهور و مدیران ارشد صنعتی کشور، واحد فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد سفیددشت در استان چهارمحال و بختیاری به بهرهبرداری رسید. این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن تختال و سرمایهگذاری بیش از ۲۴۰ میلیون یورو، نهتنها حلقهای مهم در زنجیره تولید فولاد کشور را تکمیل میکند، بلکه نویدبخش توسعه متوازن، اشتغال پایدار و حرکت در مسیر تولید «فولاد سبز» است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز، استان چهارمحال و بختیاری شاهد رخدادی بود که میتوان آن را نقطه عطفی در تاریخ صنعتی کشور دانست. افتتاح واحد فولادسازی سفیددشت، آنهم در منطقهای که تا چند سال پیش در شمار استانهای محروم قرار میگرفت، معنایی روشن از سیاست «توسعه متوازن و عدالت منطقهای» دارد.
این مراسم با حضور رئیسجمهور و سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه برگزار شد و در آن تأکید شد که پروژه سفیددشت نه صرفاً یک واحد صنعتی، بلکه نشانهای از اراده ملی برای تحقق استقلال صنعتی و عبور از تحریمهاست.
ابعاد سرمایهگذاری و ظرفیت تولید
واحد فولادسازی و ریختهگری سفیددشت با سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیون یورو احداث شده است. ظرفیت سالانه این واحد ۸۰۰ هزار تن تختال فولادی است که میتواند بخش مهمی از نیاز صنایع پاییندستی کشور و واحد نورد گرم فولاد مبارکه را تأمین کند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در مراسم افتتاح گفت: این پروژه نمادی از بهرهوری و استفاده از توان داخل است. بیش از ۶۰ درصد تجهیزات این واحد توسط سازندگان داخلی تأمین شده و نصب و راهاندازی آن نیز بهطور کامل به دست متخصصان ایرانی انجام شده است.
این سخنان نشان میدهد که افتتاح سفیددشت صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی است از پیشرفت توان مهندسی کشور و بینیازی به شرکتهای خارجی در شرایط سخت تحریمی.
اشتغال پایدار برای منطقهای کمتر برخوردار
یکی از مهمترین پیامدهای افتتاح امروز، بُعد اجتماعی آن است. پروژه سفیددشت زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۸۰۰ نفر و غیرمستقیم برای هزاران نفر دیگر را فراهم میکند. این مسئله در استانی مانند چهارمحال و بختیاری که سالها با معضل بیکاری مواجه بوده، نقشی حیاتی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
رئیسجمهور در سخنرانی خود با اشاره به این نکته گفت: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استانهای کمتر برخوردار، اولویت اصلی دولت است و فولاد سفیددشت میتواند به الگویی برای توسعه صنعتی متوازن تبدیل شود.
فولاد سبز؛ اولویت محیط زیستی
در شرایطی که نگرانیهای زیستمحیطی به بخشی جداییناپذیر از توسعه صنعتی تبدیل شده، پروژه سفیددشت تلاش کرده است با رعایت استانداردهای جهانی، در مسیر تولید فولاد سبز گام بردارد.
این واحد با استفاده از پساب شهری بروجن به جای منابع آبی تازه، میزان مصرف آب را به حدود ۲.۳ لیتر برای هر کیلوگرم فولاد کاهش داده است. همچنین نصب سیستمهای غبارگیر و طراحی نیروگاه خورشیدی از دیگر اقدامات مهمی است که سفیددشت را در ردیف واحدهای صنعتی دوستدار محیط زیست قرار میدهد.
کارشناسان معتقدند که توجه به این رویکرد، نهتنها به حفظ منابع طبیعی کشور کمک میکند، بلکه مسیر صادرات محصولات فولادی به بازارهای بینالمللی را نیز هموارتر خواهد کرد؛ چرا که استانداردهای محیطزیستی به سرعت در حال تبدیلشدن به الزام جهانیاند.
تکمیل زنجیره ارزش و کاهش هزینهها
اهمیت دیگر این افتتاح در نقش آن در تکمیل زنجیره ارزش فولاد کشور است. تختال تولیدی در سفیددشت میتواند خوراک مورد نیاز نورد گرم فولاد مبارکه را تأمین کند. این امر موجب کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و بالا رفتن ارزش افزوده در کل زنجیره خواهد شد.
مدیران فولاد مبارکه تأکید کردند که افتتاح سفیددشت، ایران را یک گام دیگر به سمت خودکفایی کامل در زنجیره فولاد نزدیک کرده و توان رقابتی کشور در بازار جهانی را افزایش میدهد.
پیامی روشن به جهان؛ ایران متکی به توان داخلی است
افتتاح امروز در عین حال واجد یک پیام سیاسی و اقتصادی روشن بود: ایران میتواند بدون تکیه بر شرکتهای خارجی و در سایه توان مهندسان داخلی، پروژههای بزرگ صنعتی را به ثمر برساند.
در سالهایی که فشار تحریمها مانع ورود بسیاری از فناوریها و تجهیزات به کشور شده، افتتاح واحدی در ابعاد سفیددشت با اتکای بیش از ۶۰ درصدی به توان داخلی، نشانهای از بلوغ صنعتی ایران و اراده ملی برای ادامه مسیر توسعه است.
افتتاح فولاد سفیددشت نه فقط یک پروژه صنعتی، بلکه رویدادی ملی است. این افتتاح سه پیام کلیدی را به همراه داشت:
۱. توسعه متوازن و عدالت منطقهای با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در چهارمحال و بختیاری.
۲. خودکفایی فناورانه با اتکا به توان داخلی در طراحی، تأمین تجهیزات و نصب.
۳. توجه به محیط زیست از طریق کاهش مصرف آب، استفاده از پساب و حرکت به سوی فولاد سبز.
این سهگانه میتواند الگویی برای آینده توسعه صنعتی کشور باشد؛ الگویی که بر مبنای استقلال، پایداری و عدالت شکل گرفته و ایران را یک گام دیگر به جمع قدرتهای برتر فولادی جهان نزدیکتر میکند.