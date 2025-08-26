استفاده از محصولات و تجارب فولاد مبارکه در صنعت فولاد ازبکستان ضروری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، خانم گلبهار تاج میرزایوا رئیس هیئت‌مدیره انجمن فولادسازان ازبکستان به همراه لاجین قدیریوف مدیر کارخانه TTZ روز سه‌شنبه 4 شهریورماه ضمن حضور در فولاد مبارکه و بازدید از خطوط تولید این شرکت در جلسه‌ای با معاون فروش و بازاریابی و مدیران صادرات و مهندسی صنایع این شرکت استفاده از محصولات و تجارب فولاد مبارکه در صنعت فولاد کشور ازبکستان را ضروری دانست.

وی در پایان این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد ضمن ابراز خوشحالی از بازدید از فولاد مبارکه گفت: در ازبکستان این انجمن را راه‌اندازی کرده‌ایم تا بتوانیم صنعت فولادمان را توسعه دهیم. در این راستا روابط دوستانه‌ای که بین ازبکستان و ایران هست باعث شده که ما تمایل بیشتری پیدا کنیم که با ایران همکاری‌های خود را در حوزه‌های مختلف توسعه دهیم. این در حالی است که به طور مشخص در ماه می نخست‌وزیر ازبکستان با مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران دیدار و بر همکاری‌های مشترک تأکید کرده‌اند و طی این ملاقات‌ها در خصوص تأمین مواد خام موردنیاز ازبکستان از طریق ایران گفتگو و تبادل نظر شده است.

گلبهار تاج میرزا یوا، میزان نیاز بازار ازبکستان به انواع محصولات فولادی را در حال حاضر ۴ میلیون تن و میزان تولید این کشور را 1.5 میلیون تن اعلام و اضافه کرد: عدم توانایی تأمین نیاز بازار داخل عمدتاً به دلیل عدم دسترسی به مواد خام است که انتظار می‌رود در توسعه ارتباطات با کشور ایران و همچنین فولاد مبارکه بتوانیم مواد خام و به طور مشخص اسلب موردنیاز خود را از این طریق تأمین کنیم.

وی در باره بازدید خود و هیئت همراه از شرکت فولاد مبارکه نیز گفت: از سال‌ها قبل درباره فولاد مبارکه اخبار و موضوعات بسیاری شنیده بودیم و آرزو داشتیم که هرچه زودتر بتوانیم از این کارخانه بزرگ بازدید کنم که امروز خوشبختانه با تلاش سفارت ایران در ازبکستان و همکاری مدیرعامل فولاد مبارکه این امکان فراهم شد که بتوانیم از نزدیک خطوط تولید فولاد مبارکه را مشاهده کنیم و این برای ما مایه افتخار است که بتوانیم همکاری‌های خوبی با این شرکت داشته باشیم.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن فولادسازان ازبکستان بازدید از فولاد مبارکه و جلسه‌ با معاونت فروش و بازاریابی این شرکت را بسیار مفید و اثربخش دانست و گفت: بازدید امروز به‌خوبی نشان داد که ما می‌توانیم به طور متوسط در هر سال حدود ۴۰۰ هزار تن انواع اسلب موردنیاز صنایع خود را از طریق فولاد مبارکه وارد کنیم.

وی از به توافق رسیدن دو طرف برای امضای یک تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن فولادسازان ازبکستان و فولاد مبارکه خبر داد و گفت: در قالب این تفاهم‌نامه این امکان وجود دارد که علاوه بر استفاده از محصولات موردنیاز خود از طریق فولاد مبارکه شرایطی فراهم کنیم که تجارب موجود بین دو طرف را نیز به اشتراک بگذاریم.

گلبهار تاج میرزایوا در خاتمه خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که از سوی کشور ایران و مشخصاً فولاد مبارکه شرکتی در کشور ازبکستان به‌منظور توسعه همکاری‌ها تأسیس شود.

