ومعادن” قلب تپنده پانزدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی
در رویداد بزرگ و جامع معدن و صنایع معدنی، که از بیست و هفتم تا سیام مرداد ماه ۱۴۰۴ در برج میلاد تهران برگزار شد، هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با حضوری بیسابقه و قدرتمند، به کانون توجه فعالان صنعت تبدیل شد. این هلدینگ پیشرو، در قالب یک غرفه مشترک و پویا، همراه با ۱۰ شرکت برجسته زیرمجموعه خود، میزبان سیل عظیمی از بازدیدکنندگان متخصص، تأمینکنندگان، اهالی رسانه و علاقمندان بود. ‘ومعادن’ نه تنها آخرین دستاوردها و پیشرفتهای پروژههای خود را به نمایش گذاشت، بلکه با ایجاد فضایی برای ارتباطسازیهای مؤثر و بحثهای تخصصی، مسیرهای جدیدی را برای آینده صنعت معدن و فلزات ایران ترسیم کرد.
شرکتهای زیرمجموعه گروه که در نمایشگاه حضور یافتند، عبارتاند از:
- تجلی توسعه معادن و فلزات
- بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)
- تولید و توسعه پویا انرژی
- گسترش کاتالیست ایرانیان
- صنایع فولاد کردستان
- فولاد اقلید پارس
- آهن و فولاد الماس آرتاویل
- مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
- هیمکو (مدیریت بینالمللی همراه جاده ریل دریا)
- یاقوت توسعه معادن و فلزات
در نمایشگاه یادشده، ویژهنامهای شامل آخرین اطلاعات و اخبار شرکتها و پیشرفت پروژههای هلدینگ به بازدیدکنندگان ارائه شد.
در این چهار روز، فعالان صنعت، تأمینکنندگان، خبرنگاران و سایر بازدیدکنندگان و علاقمندان از فعالیتها و توانمندیهای شرکتهای هلدینگ بازدید کردند و در جلسات متعددی با موضوع همکاریهای آینده حضور یافتند؛ موضوعی که بازتابی از ارتباطسازی و اثربخشی غرفهداری گروه ومعادن بود.
علاوه بر این، سعدمحمدی، مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در میزگرد تخصصی با موضوع: «چشمانداز معدن و سنگآهن؛ فرصتها، چالشها و راهکارها» حضور یافت و به بحث درباره ظرفیتها و راهحلهای توسعه در صنعت پرداخت.