ومعادن” قلب تپنده پانزدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ومعادن، در پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی که گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در برج میلاد تهران برگزار کرد، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با حضور قابل توجهی ظاهر شد. این هلدینگ همراه با ۱۰ شرکت زیرمجموعه خود در قالب یک غرفه مشترک در نمایشگاه، میزبان بازدیدکنندگان متنوعی بود.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه که در نمایشگاه حضور یافتند، عبارت‌اند از:

تجلی توسعه معادن و فلزات

بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)

تولید و توسعه پویا انرژی

گسترش کاتالیست ایرانیان

صنایع فولاد کردستان

فولاد اقلید پارس

آهن و فولاد الماس آرتاویل

مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

هیمکو (مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا)

یاقوت توسعه معادن و فلزات

در نمایشگاه یادشده، ویژه‌نامه‌ای شامل آخرین اطلاعات و اخبار شرکت‌ها و پیشرفت پروژه‌های هلدینگ به بازدیدکنندگان ارائه شد.

در این چهار روز، فعالان صنعت، تأمین‌کنندگان، خبرنگاران و سایر بازدیدکنندگان و علاقمندان از فعالیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های هلدینگ بازدید کردند و در جلسات متعددی با موضوع همکاری‌های آینده حضور یافتند؛ موضوعی که بازتابی از ارتباط‌سازی و اثربخشی غرفه‌داری گروه ومعادن بود.

علاوه بر این، سعدمحمدی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در میزگرد تخصصی با موضوع: «چشم‌انداز معدن و سنگ‌آهن؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» حضور یافت و به بحث درباره ظرفیت‌ها و راه‌حل‌های توسعه در صنعت پرداخت.

انتهای پیام/