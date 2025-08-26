به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه با چالش‌های زیادی در زمینه کاهش انتشار کربن روبرو است. کسب این گواهینامه‌ها این شرکت را در صف اول شرکت‌های پایبند به استانداردهای بین‌المللی در حوزه پایداری قرار می‌دهد و زمینه تسهیل ورود به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند. این اقدام همسو با چشم‌انداز فولاد سبز و گذار به سمت اقتصاد کم‌کربن است که در سطح جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی کلیدی شناخته می‌شود.

با توجه به اجرای مالیات کربن در مرزها (CBAM) توسط بسیاری از کشورها، به ویژه اتحادیه اروپا، داشتن این گواهینامه‌ها به فولاد مبارکه اجازه می‌دهد تا داده‌های معتبر برای پاسخ‌گویی به مقررات CBAM ارائه دهد و جایگاه صادراتی خود را حفظ و تقویت نماید. این گواهینامه‌ها همچنین در مذاکرات با مشتریان جهانی یک امتیاز کلیدی محسوب می‌شود.

فولاد مبارکه با دریافت این گواهینامه‌ها تصویر برند مسئولیت‌پذیر و پیشرو در حوزه ESG را تثبیت می‌کند. این امر اعتماد ذی‌نفعان داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد و به تقویت اعتبار برند کمک می‌کند.

این گواهینامه‌ها امکان شناسایی، پایش و مدیریت انتشار کربن را فراهم می‌کند و سازمان را برای پاسخ‌گویی به الزامات قانونی آینده آماده می‌سازد.

فولاد مبارکه با شناسایی منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای، تعیین مسئولیت‌ها، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، برگزاری ممیزی‌های خارجی و رفع مغایرت‌ها، مراحل استقرار نظام‌های مدیریتی انتشار گازهای گلخانه‌ای و رد پای کربن را طی کرده است.

این شرکت برنامه دارد تا گواهینامه رد پای کربن محصولات گرم و سرد را کسب کند و سیستم ثبت و گزارش‌دهی انتشار کربن را توسعه دهد.

کسب این گواهینامه‌ها نه تنها نشانه‌ای از تعهد فولاد مبارکه به پایداری زیست‌محیطی است، بلکه زمینه‌ساز تحقق چشم‌انداز فولاد سبز و پایدار خواهد بود.

