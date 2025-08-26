به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سید شایان سیف مدیر پروژه طراحی سیستم مدیریت کربن و تدوین ردپای کربن محصولات در شرکت فولاد مبارکه و مشاور مدیریت کربن در صنایع کشورگفت: گواهینامه‌های ISO 14064-1 و ISO 14067 کاربردهای خیلی متنوع دارند و می‌توانند در ارتباطات و در واقع تبادلات بین سازمانی و همچنین بیزینس‌های بین‌المللی فولاد مبارکه، شناسایی و بهینه‌سازی ارتباط با ذی‌نفعان مورد استفاده قرار گیرد. با استناد به این گواهینامه‌ها فولاد مبارکه می‌تواند عملکرد خود را از منظر کربن که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های محیط زیستی است در دنیای امروز و در سطح بین‌المللی به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات بهبود بخشد.

وی افزود: به‌خاطر داشته باشیم که در دنیای امروز ما نیازمند این هستیم که گواهی کربن محصولاتمان را در زمان صادرات ارائه کنیم.

باتوجه‌به فضای رقابتی که در بازارهای جهانی هست این فرایند می‌تواند برای سایر محصولات فولاد مبارکه هم ادامه پیدا کند. خوشبختانه برای سایر محصولات هم ما این رد پا را تدوین کرده‌ایم و ان شاءالله قرار است که امسال به روز‌رسانی شود.

این گواهی تأیید فعلاً برای محصول تختال فولاد مبارکه اخذ شده ولی ان‌شاءالله امسال یا سال آینده نیز شرکت فولاد مبارکه در حال تدوین این فرایند برای محصولات صادراتی خود است.

وی تصریح کرد: ازآنجایی‌که این گواهینامه‌ها از سری ایزو هستند دارای بالاترین اعتبار بین گواهی‌های بین‌المللی در حوزه کربن هستند. مدت اعتبار این گواهینامه‌ها برای ISO 14067 که به رد پای کربن مربوط می‌شود سه سال است و برای ISO 14064 که به موجودی انتشار مربوط می‌شود یک‌ساله است. در واقع ما می‌توانیم از الان بگویم که تا سال 1405 برای محصول تختال رد پای کربن فولاد مبارکه دارای گواهینامه است.

مدیر پروژه طراحی سیستم مدیریت کربن و تدوین ردپای کربن محصولات در شرکت فولاد مبارکه و مشاور مدیریت کربن در پایان خاطر نشان کرد: به نوبه خود از شرکت فولاد مبارکه اصفهان که این همت والا را داشت که این کار رو آغاز کند متشکرم. ما این فرایند را از 18 ماه پیش آغاز کردیم. برای ما به‌عنوان مشاور یکی از سنگین‌ترین کارهایی بود در این حوزه علی انجام داده‌ایم. ازآنجایی‌که کار با تمامی موازین و اصول استانداردی باید جلو می‌رفت با سختی‌های خاص خود مواجه بود.

در تحقق این موفقیت ارزشمند مدیریت و کارشناسان فولاد مبارکه زحمات و پیگیری‌های زیادی را متحمل شدند و واقعاً تلاش کردند تا تحت هر شرایطی به‌خصوص رویدادهای اخیر کار بر زمین نماند به‌خوبی از فعالیت مشاوران پروژه حمایت کردند تا بتونیم امروز شاهد کسب این تأییدیه‌های بین‌المللی معتبر باشیم. واقعاً از صمیم قلب می‌گویم که هم تبریک دارد و هم جای تشویق.

از آنجای که فولاد مبارکه در بسیاری از حوزه‌ها بین صنایع کشور پیشرو است، به‌طورقطع سایر شرکت‌ها هم باتوجه‌به فضای رقابتی موجود در بازارهای صادراتی و الزامات بین‌المللی، به تبعیت از فولاد مبارکه به‌زودی این کار را دنبال خواهند کرد. کمااینکه در چند هفته اخیر هم که زمزمه‌های کسب موفقیت فولاد مبارکه منتشر شده است، برخی از دیگر شرکت‌های فولادی دراین‌خصوص درخواست همکاری داشته‌اند. به نظر می‌رسد این فرایند به‌خصوص برای صنایع پتروشیمی ایران که مباحث ردپای کربن و مقاصد صادراتی دارند بسیار مهم است.

