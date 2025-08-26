سرممیز مؤسسۀ SGS ایران:
بهواقع در حال حاضر فولاد مبارکه یک الگو برای سایر صنایع کشور است
سرممیز مؤسسۀ SGS ایران با بیان اینکه بهواقع در حال حاضر فولاد مبارکه یک الگو برای سایر صنایع کشور است به این نکته اشاره کرد که: فولاد مبارکه صرفاً یک شرکت پیشرو در زمینه سیستمها و مدلهای مدیریتی و حوزه مسئولیت اجتماعی محیط زیستی نیست، بلکه بهواقع در حال حاضر فولاد مبارکه یک الگو برای سایر صنایع کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سید محمدرضا حسینیان، سرممیز مؤسسۀ SGS ایراندر گفتو گو با خبرنگار فولاد گفت: امروز شاهد کسب افتخار بزرگی دیگری برای فولاد مبارکه و کشور ایران بودیم. به این دلیل فولاد مبارکه بهعنوان اولین شرکت ایرانی موفق به دریافت تأییدیه برای دو سیستم انتشار گاز گلخانهای و رد پای کربن بر اساس دو استاندارد ISO 14064 و ISO 14067 تحت اعتبار بینالمللی معتبر شد.
وی افزود: اگرچه بیش از دو دهه است که با افتخار در خدمت تعالی فولاد مبارکه بوده ام و این اولین بار نیست که شاهد این بوده ام که فولاد مبارکه دریافت کننده یک اعتبار بین المللی در زمینه سیستم های مدیریتی است همواره و از نزدیک شاهد تلاش های فولاد مبارکه طی این سال ها بوده ام. از دهه هشتاد که از طرف موسسه DMV برای ممیزی ها با فولاد مبارکه همکاری داشتیم بودم شاهد بودم که این شرکت به دنبال پیاده سازی مکانیزم توسعه پاک بوده است. از این رو باید اذعان داشت موفقیتهای اخیر و امروز فولاد مبارکه ریشه در نگرشها و فعالیتهای دو دهۀ اخیر دارد. در حقیقت شروع کار و پایه گزارشها سالها قبل گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: فولاد مبارکه در مسیر مسئولیت اجتماعی خود تعاملهای خیلی نزدیکی با بسیاری از مؤسسههای بینالمللی از جمله ورد استیل بهعنوان یک مرجع بینالمللی داشته و دارد و همواره عملکرد خود را با چنین مراجعی مقایسه کرده است و این بار دریافت تأییدیهای برای ردپای کربن در کنار بقیه تأییدیههای دیگر افتخاری دیگر برای این شرکت است.
فولاد مبارکه صرفاً یک شرکت پیشرو در زمینه سیستمها و مدلهای مدیریتی و حوزه مسئولیت اجتماعی محیط زیستی نیست، بلکه بهواقع در حال حاضر فولاد مبارکه یک الگو برای سایر صنایع کشور است.
سرممیز مؤسسۀ SGS ایران خاطر نشان کرد: در فولاد مبارکه فقط اقدام واکنشی به مسائل نبوده و نیست؛ بلکه به اقدامات پیشبینانه بوده است. ارزش اخذ این تأییدیهها بیشتر در حوزه صادرات محصولات و محدودیتهایی که نهادهای بینالمللی برای ردپای کربن در تولید محصولات قائل میشوند مشخص میشود.
فولاد مبارکه مانند اقدامات قبل خود در این زمینه نیز پیشقدم شده است خبر واصله از SGS بینالمللی سنگاپور حاکی از آن است که در حال حاضر از میان 15 تأییدیه که در این دو حوزه توسط SGS بینالملل صادر شده فقط سه گواهینامه اعتبار بینالمللی تحت اعتبار cas در حقیقت نهاد اعتباردهی بینالمللی بوده که فولاد مبارکه امروز سومین آنها شد که از SGS سنگاپور این تأییدیه را دریافت کرد و این آمار واقعاً قابلتقدیر و ستایش است. من از نزدیک شاهدش بودم از حدودا چهار سال قبل که اولین آموزش توسط SGS ایتالیا در فولاد مبارکه برگزار شد و بعد از آن با شرایط دشواری که به لحاظ بین المللی با آن مواجه بوده و هستیم پیدا کردن یک همکار مطمئن برای اینکه بتواند یک تاییدیه معتبر را به ما بدهد مدتی طول کشید و در انتها در این یکی دو ساله اخیر با تلاش وافر مدیرین و کارشناسان فولاد مبارکه من از نزدیک شاهد بودم که این تیم ارزیابی که حالا خود بنده هم به عنوان یا ارزیاب محلی در کنار این عزیزان بوده ام با چه دقتی ارزیابی ها را انجام دادند. تا اینکه بتوانند داده ها و در حقیقت گواهینامه مربوطه را در این زمینه منتشر کنند.
در پایان به امید موفقیتهای بیشازپیش و پیدرپی برای مجموعه محترم، پیشرو و بالغ فولاد مبارکه، کسب این موفقیت را به همه مدیران و کارکنان فولاد مبارکه تبریک میگویم.