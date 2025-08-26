به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سید محمدجواد مجیدی، مدیر مدیریت شهری فولاد مبارکه، گفت: در دنیای امروز، نقش محیط‌زیست سازمانی دیگر محدود به پایش و کنترل آلاینده‌ها نیست؛ بلکه به یکی از ارکان اصلی حکمرانی شرکتی، دیپلماسی صنعتی و مزیت رقابتی پایدار تبدیل شده است. در فولاد مبارکه، ما این تحول را نه‌تنها درک کرده‌ایم، بلکه با آن هم مسیر شده‌ایم.

وی افزود: مسیر مدیریت کربن در فولاد مبارکه، نقطه تلاقی چند بُعد کلیدی از جمله الزامات بین‌المللی، پاسخ‌گویی به انتظارات ذی‌نفعان و تعهد درونی به توسعه پایدار. این مسیر، تنها یک پروژه زیست‌محیطی نیست؛ بلکه بخشی از نگاه کل‌نگر فولاد مبارکه به آینده صنعت، جامعه و محیط‌زیست است.

حکمرانی کربن، چارچوبی راهبردی برای تصمیم‌سازی، هماهنگی، و پاسخ‌گویی در قبال انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح سازمان است. این حکمرانی، نه‌تنها شامل سنجش و کاهش انتشار کربن، بلکه شامل سیاست‌گذاری، شفافیت، درگیرکردن ذی‌نفعان، و اتصال مدیریت کربن به اهداف کلان کسب‌وکار می‌شود. در فولاد مبارکه، ما حکمرانی کربن را به‌مثابه بخشی از حکمرانی شرکتی می‌دانیم که با داده‌محوری، مشارکت بین‌بخشی و رویکرد چرخه حیات، به‌صورت یکپارچه در حال نهادینه‌سازی است.

موفقیت در این مسیر، تنها در سایه نگاه داده‌محور، هم‌راستا با کلان روندهای جهانی، و همکاری نزدیک با سایر حوزه‌های سازمان

در همین راستا، با استقرار استانداردهای بین‌المللی ISO 14064-1 و ISO 14067، چارچوبی معتبر برای سنجش، گزارش‌دهی و پایش مستمر ردپای کربن ایجاد شده است. اما استقرار، پایان راه نیست؛ موفقیت این سیستم، در گرو نگهداری دقیق، به‌روزرسانی مداوم و یکپارچه‌سازی آن با سایر فرایندهای کلیدی سازمان خواهد بود. موفقیت در این مسیر، تنها در سایه نگاه داده‌محور، هم‌راستا با کلان روندهای جهانی، و همکاری نزدیک با سایر حوزه‌های سازمان ممکن خواهد بود.

و در پایان خاطر نشان کرد: ما امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که محیط‌زیست، باید از درون مدل کسب‌وکار رشد کند؛ نه‌تنها برای پاسخ‌گویی، بلکه برای پیشبرد سازمان در مسیر آینده‌ای کم‌کربن، تاب‌آور و رقابت‌پذیر. آینده‌ای که در آن، فولاد سبز نه یک شعار، بلکه یک واقعیت عملیاتی، اقتصادی و اخلاقی است.

