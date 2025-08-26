علیرضا منصوری، مدیر صادرات فولاد مبارکه:
حضور موفق در بازارهای صادراتی جهان با اخذ گواهینامههای بینالمللی
مدیر صادرات فولاد مبارکه با بیان اینکه حضور موفق در بازارهای صادراتی جهان با اخذ گواهینامههای بینالمللی است افزود:فولاد مبارکه باتوجهبه حضور در بازارهای بینالمللی و صادرات محصولات خود به کشورهای این اتحادیه نیاز به انجام ارزیابی و اخذ گواهینامههای مرتبط با آن را دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه اصفهان، علیرضا منصوری، مدیر صادرات فولاد مبارکه با بیان اینکه:اتحادیه اروپا از سالهای گذشته قوانینی را برای تولید کالاهای داخلی در راستای سیاستهای محیط زیستی و اقتصادی این اتحادیه وضع نموده است. افزود این اتحادیه از شرکتهای داخلی میخواهد که برای کنترل انتشار کربن هزینههایی را بپردازند؛ لذا پرداخت هزینههای بیشتر توسط تولیدکنندگان داخلی این اتحادیه میتواند آنها را از رقابت با محـصولات وارداتی به این اتحادیه بـاز دارد.
وی افزود: برای این منظور اتحادیه اروپا مکانیـزم تعدیل مـرزی کربن (CBAM) را بهعنوان سیاستی برای جلوگیری از انتشار کربن و همچنین رقابتپذیری صنایع داخلی این اتحادیه وضع نمود. این مکانیزم یک مالیات یا هزینه بر واردات کالاهایی است که در کشورهای دیگر تولید شده که مقررات محیط زیستی سختگیرانهای ندارند و بهمنظور واردات به این اتحادیه مشمول پرداخت هزینهای معادل با هزینههای کربن داخل اتحادیه خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: محصولات فولادی از جمله محصولاتی است که مشمول این سیاست میگردد فولاد مبارکه باتوجهبه حضور در بازارهای بینالمللی و صادرات محصولات خود به کشورهای این اتحادیه نیاز به انجام ارزیابی و اخذ گواهینامههای مرتبط با آن را دارد. ضرورت این موضوع وقتی مشخص میشود که نگاهی به طرحهای توسعه شرکت و بازار رقابتی آینده در داخل کشور و همچنین بازار جهانی داشته باشیم که در آن شرایط صادرات انواع محصولات ما به بازار اتحادیه اروپا ضرورت مییابد.
مدیر صادرات فولاد مبارکه، در پایان ضمن تشکر از عزیزانی که در فرایند اخذ گواهینامههای مرتبط همکاری داشتند خاطرنشان میسازد، اقدام برای اخذ این گواهینامهها برای محصولات نهایی از جمله محصولات گرم، سرد و گالوانیزه نیز میتواند شرایطی فراهم کند تا در سال جاری و سال آینده بتوانیم سیاستهای صادراتی شرکت را همگام با راهبردهای اتحادیه اروپا با فراغبال دنبال نماییم.