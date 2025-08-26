به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه،در گفتگو با خبرنگارفولاد گفت: در حال حاضر ایجاد فضای امیدآفرین در جامعه را جزو رسالت‌های خود دانسته و با نگاهی مثبت و نوآورانه به مسائل پرداخته و درصدد حل مسائل از طریق راهکارهای جدیدی برای توسعه کشور هستیم. نوآوری در صنعت فولاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه آینده این حوزه در گرو بهره‌گیری از ابزارهای نوآورانه است.

وی افزود: صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و واحد تحقق و توسعه گروه فولاد مبارکه نیازمند پوست‌اندازی کامل است، چراکه در حوزه نوآوری می‌خواهیم فصل جدیدی را آغاز و نقش مؤثرتری در توسعه فناوری و نوآوری کشور ایفا کنیم. استراتژی‌های کلان علم و فناوری کشور، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هم به بازنگری نیاز دارند چراکه دانشگاه‌ها باید تمرکز بیشتری بر روی چند فناوری کلیدی همچون اقتصاد چرخشی، تولید فولاد بدون کربن و با ارزش افزوده بالا داشته باشند و با هدف‌گذاری مشخص، پتنت و لایسنس‌های مرتبط را توسعه دهند.

وی گفت: دانشگاه‌های شریف، صنعتی اصفهان، شهرکرد و شیراز به عنوان بازیگران اصلی در پروژه‌های نوآورانه مرتبط با صنعت فولاد انتخاب شدند که در اجرای برخی از برنامه‌های پژوهشی مشارکت فعال خواهند داشت. دانشگاه اصفهان به‌عنوان کارگزار اجرایی اعتبارنامه مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان با بهره‌گیری از تجربیات داخلی و خارجی قرار است نقش راهبری و هدایت پروژه‌های نوآورانه دیگر دانشگاه‌های کشور را در این زمینه برعهده بگیرد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: تیم‌های داخلی و زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه باید بتوانند به صورت مستقل و با کمترین دخالت خارجی، پروژه‌های نوآورانه را مدیریت و اجرا کنند که این امر نیازمند برگزاری جلسات همایش‌های هفتگی و برنامه‌ریزی منظم برای پیگیری و توسعه پروژه‌های مختلف پژوهشی است تا روند پیشرفت و بهره‌وری در حوزه‌های مختلف حفظ و تقویت شود. در حال حاضر توسعه نوآوری در کشور ضروری است که با بهره‌گیری از تجربیات داخلی و خارجی، می‌توان در مسیر توسعه فناوری و نوآوری گام برداشت. فعالیت‌های نوآورانه باید با اعتماد به نفس و قدرت گسترش انجام شوند.

گفتنی است، آیین تکریم و معارفه مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، امروز(دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۴) با حضور مدیرعامل، معاونان تکنولوژی و سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه و اعضای هیئت‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه برگزار شد و طی آن از زحمات یحیی پالیزدار قدردانی و شهرام عباسی به‌عنوان مدیرعامل جدید صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه (MSTID FUND) معرفی شد.

