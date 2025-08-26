به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه اصفهان، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری با بیان اینکه در چشم‌انداز ۱۴۱۰ فولاد مبارکه، تبدیل‌شدن به یک بنگاه الگوساز در سطح منطقه و جهان، مستلزم استقرار نظام‌های نوین حکمرانی در حوزه‌های زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی، سرمایه انسانی، نوآوری و فناورانه است افزود پروژه موفق استقرار الگوی مدیریت کربن و دریافت دو گواهینامه بین‌المللی ISO 14064 و ISO 14067، نقطة عطفی در تحقق این حکمرانی آینده‌نگرانه محسوب می‌شود.

این موفقیت، تثبیت رویکردی راهبردی در نظام ارزش‌آفرینی فولاد مبارکه به‌عنوان یک الگوی ملی بنگاه‌داری مسئولانه و پیشرو در صنعت و اقتصاد کشور است. رویکردی که شرکت را در مسیر «تولید فولاد سبز، رقابت‌پذیری جهانی و مسئولیت اجتماعی» قرار می‌دهد.

فولاد مبارکه امروز صرفاً یک شرکت صنعتی نیست، بلکه یک مدل حکمرانی نوین است که از طریق شفاف‌سازی ردپای کربن، مدیریت هوشمند انتشار، و پایبندی به استانداردهای ESG، نقش راهبردی در شکل‌دهی به سیاست‌های توسعه پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای ایفا می‌کند.

از نگاه استراتژیک، این دستاورد گامی مهم در مسیر گذار از «صنعت محوری» به «ارزش‌محوری» است؛ یعنی جایی که مزیت رقابتی نه در صرف تولید، بلکه در نوع تعامل با محیط‌زیست، ذی‌نفعان و زنجیره جهانی ارزش تعریف می‌شود.

امروز، با استقرار رسمی این الگو و نهادینه‌سازی زیرساخت‌های مدیریتی مرتبط با انتشار کربن، فولاد مبارکه: به بلوغی در حوزه حکمرانی محیط‌زیستی دست‌یافته؛ آماده ورود به اکوسیستم‌های مشروط به الزامات ESG جهانی شده و مدلی بومی‌شده و قابل‌تعمیم برای سایر صنایع کشور در مسیر توسعه مسئولانه و صادرات‌محور ارائه نموده است.

این اقدام، بخشی از معماری کلان تحول سبز در فولاد مبارکه است که در تعامل نزدیک بین معاونت استراتژی و توسعه فناوری، مدیریت ارشد کیفیت و پایداری و بهره‌برداری در حال تکامل است.

بدون تردید، در آینده‌ای نه‌چندان دور، سرمایه‌گذاری، بازار و مشروعیت اجتماعی، وابسته به میزان پایبندی شرکت‌ها به اصول توسعه پایدار و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های بین‌نسلی خواهد بود. فولاد مبارکه، با این گام هوشمندانه، در حال شکل‌دادن به آینده‌ای است که در آن، فقط تولید کافی نیست؛ بلکه "مسؤولانه ‌تولیدکردن"، و "هوشمندانه رقابت‌کردن" شرط بقاست.

