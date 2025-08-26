به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، یاسر حاجی حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه در گفت و گو با خبرنگار فولاد بیان کرد: پایداری در جهان امروز، نه‌تنها یک مزیت رقابتی، بلکه پیش‌نیاز بقا و رشد هوشمندانه است. در صنعتی مانند فولاد، که در تمام چرخه حیات و در گستره زنجیره ارزش نقش تعیین‌کننده دارد، رویکردهای سنتی دیگر پاسخ‌گو نیستند. سازمان‌ها باید فراتر از کنترل پیامدها بیاندیشند؛ آن‌ها باید معمار آینده‌ای سبز، چرخشی و تاب‌آور باشند.

پایداری برای ما یک شعار نیست، بلکه نظامی فکری و عملیاتی است.

در فولاد مبارکه، ما با درک این مسئولیت، مسیر تحول را از درون آغاز کرده‌ایم. پایداری برای ما یک شعار نیست، بلکه نظامی فکری و عملیاتی است که در همه سطوح سازمان جاری و در حال توسعه است. یک معماری راهبردی و سیستمی است که در بطن مدل کسب‌وکار ما جای گرفته است. ما با هم‌افزایی میان تمامی ابعاد پایداری در سازمان، در حال توسعه مدلی هستیم که نه‌تنها در برابر تحولات اقلیمی، فناورانه و اقتصادی تاب‌آور باشد، بلکه در برابر جامعه و بازارهای جهانی نیز پاسخ‌گو، شفاف و قابل اعتماد باقی بماند.

توسعه و نهادینه‌سازی رویکرد اقتصاد چرخشی و مدل کسب‌وکار مبتنی بر آن

یکی از ارکان اصلی مدل پایداری در فولاد مبارکه، توسعه و نهادینه‌سازی رویکرد اقتصاد چرخشی و مدل کسب‌وکار مبتنی بر آن در تمامی سطوح زنجیره ارزش است. از فرآوری ضایعات فرآیندی و محصولات جانبی گرفته تا افزایش بهره‌وری مواد، بهینه‌سازی مصرف منابع و انرژی، و تولید محصولات دوستدار محیط زیست با ارزش افزوده بالا؛ ما به‌دنبال آن هستیم که به‌جای هدررفت، به بازآفرینی و خلق ارزش پایدار بیندیشیم. این رویکرد نه‌تنها به بهبود بهره‌وری منابع و کاهش هزینه‌های عملیاتی منجر می‌شود، بلکه تاب‌آوری زنجیره تأمین فولاد را در برابر چالش‌های محیطی و اقتصادی افزایش می‌دهد.

فولاد سبز، نتیجه همین نگاه سیستمی و مدل کسب‌وکار چرخشی است. ما به فولاد سبز تنها به‌عنوان یک محصول کم‌کربن نمی‌نگریم؛ بلکه آن را حاصل یک نظام تولید پایدار می‌دانیم که در آن طراحی، تولید، بازیافت، و مصرف منابع و انرژی، همگی بر مبنای کاهش اثرات محیط‌زیستی و افزایش بهره‌وری سامان یافته‌اند.

گامی پیشرو در مسیر تولید پایدار و رقابت‌پذیری در بازارهای آینده

نقطه آغاز این مسیر، شناخت دقیق وضعیت موجود و شناسایی نقاط قابل بهبود در فرآیندهاست؛ و یکی از مهم‌ترین ابزارهای ما در این مسیر، سنجش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربن محصولات است. در همین راستا، فولاد مبارکه با استقرار استانداردهای بین‌المللیISO 14064-1 و ISO 14067، توانسته است سازوکاری شفاف و داده‌محور برای پایش، گزارش‌دهی و بهبود مستمر عملکرد کربنی خود ایجاد کند. این اقدام گامی پیشرو در مسیر تولید پایدار و رقابت‌پذیری در بازارهای آینده است.

در جهانی که هر تن فولاد، با اعتبار اجتماعی، شفافیت و اثرگذاری مثبت بر محیط¬زیست و اهداف توسعه پایدار سنجیده می‌شود، ما در فولاد مبارکه، به عنوان شرکتی مسئولیت‌پذیر برای خلق آینده‌ای بهتر، در پی ساختن فولادی هستیم که با آینده سازگار باشد و آن را بسازد.

