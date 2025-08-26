آغاز آیین بهرهبرداری واحد فولادسازی فولاد سفیددشت گروه فولاد مبارکه
به مناسبت هفته گرامیداشت دولت، آیین بهرهبرداری واحدهای فولادسازی و ریختهگری، اکسیژن، آبرسانی و پست برق ۴۰۰ کیلوولت فولاد سفیددشت گروه فولاد مبارکه با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره و معاونین فولاد مبارکه در کنار تعدادی از کارگران خطوط تولید در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری دقایقی پیش آغاز شد.
به گزارش ایلنا، واحد فولادسازی سفیددشت چهارمحال و بختیاری با سرمایهگذاری ۱۷۲ میلیون یورویی و تکیه بر ۶۰ درصد ساخت داخل و با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن بهعنوان نخستین فولادسازی تمام ایرانی کشور بدون حضور کارشناسان خارجی آماده افتتاح در هفته دولت است.
دولت حامی اصلی بخش صنعت و معدن است
۶.۸ میلیارد یورو سرمایهگذاری در دست اجرای فولاد مبارکه در سراسر کشور
تکمیل زنجیره ارزش فولاد، راهکار اصلی جلوگیری از خامفروشی است