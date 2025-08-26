دولت حامی اصلی بخش صنعت و معدن است

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، ضمن قدردانی از حضور دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، گفت: این مراسم با همراهی تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی به‌ویژه با همکاری مهندس حسینی برگزار شد و امسال به دلیل حضور رئیس‌جمهور و معرفی نمایندگان بخش‌های مختلف، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

وی با اشاره به تقارن این رویداد با هفته دولت، افزود: در این روز علاوه بر تجلیل از فعالان بخش صنعت و معدن، یاد و خاطره شهیدان و آغاز فعالیت دولت نیز گرامی داشته می‌شود.

اتابک اعلام کرد: امروز طرح عظیم فولاد گروه فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری حدود ۲۴۰ میلیون یورویی در استان چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری خواهد رسید که ظرفیت تولید فولاد این استان را افزایش می‌دهد.

وزیر صمت نقش دولت در حمایت از بخش صنعت و معدن را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در سال گذشته با وجود برخی تعارض‌ها، دولت با تکیه بر کارشناسی و عمل به وعده‌های انتخاباتی، مسیر ویژه‌ای برای پشتیبانی از این بخش طراحی کرد.

۶.۸ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در دست اجرای فولاد مبارکه در سراسر کشور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت و روز صنعت و معدن، با اشاره به حجم گسترده سرمایه‌گذاری‌های این گروه اظهار کرد: گروه فولاد مبارکه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، حدود ۶.۸ میلیارد یورو پروژه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و زیرساختی در سراسر کشور در دست اجرا دارد. وی افزود: این گروه ۱۲ پروژه اصلی در استان‌های مختلف را با هدف تولید ورق‌های با ارزش افزوده بالا پیگیری می‌کند. در بخش انرژی نیز، پروژه‌های نیروگاه خورشیدی و سیکل ترکیبی در حال تکمیل است که تا پایان سال جاری، ۴۰۰ مگاوات به توان تولیدی آن‌ها افزوده خواهد شد. زرندی با تأکید بر تمرکز فولاد مبارکه بر توانمندی‌های داخلی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، بیان کرد: در پروژه فولادسازی سفیددشت، ۶۰ درصد نیازها از طریق توانمندی‌های داخلی کشور تأمین شده است. وی همچنین به کاهش چشمگیر مصرف آب در این واحد اشاره کرد و گفت: «آب مصرفی کل پروژه از پساب شهرستان بروجن تأمین می‌شود و شاخص مصرف آب برای تولید هر کیلوگرم فولاد در این واحد به ۲.۳ لیتر رسیده است که نشان‌دهنده تلاش جدی برای کاهش مصرف منابع آبی است. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان، از رئیس‌جمهور درخواست صدور دستور افتتاح رسمی این پروژه ملی را کرد.

تکمیل زنجیره ارزش فولاد، راهکار اصلی جلوگیری از خام‌فروشی است جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدا و تبریک هفته دولت، بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش فولاد برای جلوگیری از خام‌فروشی تاکید کرد. وی همچنین از رئیس‌جمهور، بابت سابقه خدمت در استان تقدیر کرد. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به واحد فولادسازی سفیددشت گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیون یورویی و اشتغال‌زایی برای ۸۰۰ نفر، نمونه بارزی از وفاق اقتصادی و بهره‌وری است. اما ارزش واقعی این طرح زمانی آشکار می‌شود که زنجیره‌های پایین‌دستی از جمله نورد سرد و گرم، مگامدول و دیگر بخش‌ها عملیاتی شوند. مردانی افتتاح این واحد را پایان راه ندانست، بلکه آغاز فصلی نو در توسعه صنعتی کشور توصیف کرد که شامل گسترش واحدهای گندله‌سازی، تولید فولادهای آلیاژی خاص و تنوع سبد محصولات می‌شود. وی در بخش مهمی از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش فولاد، خواستار حمایت و تسریع در اجرای پروژه‌های نورد گرم، نورد سرد و مگامدول شد. وی تصریح کرد: این پروژه‌ها نه تنها ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند، بلکه از خام‌فروشی جلوگیری کرده و نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری خواهند داشت. استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان، از حمایت‌های مقام عالی و تلاش‌های مدیران، مهندسان و کارگران فولاد سفیددشت، به‌ویژه سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، قدردانی کرد و این رویداد را نتیجه “ایمان، دانش، پشتکار و همت جمعی” دانست.

این رویداد از طریق ویدئوکنفرانس توسط رئیس‌جمهور و وزیر صمت برگزار می‌شود.