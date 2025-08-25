فولاد مبارکه؛ پیشران توسعه پایدار ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در ایران نیز «صنعت» محور اصلی رشد اقتصادی و خودکفایی ملی شناخته می‌شود و بدون شک، حرکت در مسیر توسعه پایدارِ صنعتی مستلزم برخورداری از بنگاه‌هایی است که هم‌زمان در حوزه تولید، نوآوری، مسئولیت اجتماعی و محیط‌زیست نقش‌آفرینی کنند. در این میان، شرکت فولاد مبارکه نمونه‌ای شاخص است که توانسته در سه دهه گذشته الگوی موفقِ توسعه پایدار را در کشور به نمایش بگذارد.

فولاد مبارکه با نگاهی جامع به توسعه توانسته است میان رشد اقتصادی و تعهد اجتماعی توازن برقرار کند. این شرکت با تولید محصولات استراتژیک و تقویت زنجیره ارزش فولاد، نیازهای داخلی صنایع کلیدی کشور همچون خودروسازی، لوازم خانگی و انرژی را برآورده ساخته و هم‌زمان در عرصه صادرات و ارزآوری برای اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کرده است.

یکی از وجوه بارز نقش توسعه‌ای فولاد مبارکه، اشتغال‌زایی پایدار است. امروز هزاران نفر به‌طور مستقیم در این مجموعه مشغول به کارند و صدها هزار شغل غیرمستقیم در صنایع پایین‌دستی و خدمات وابسته شکل گرفته است. این تأثیر عمیق بر اقتصاد محلی و ملی، به‌ویژه در استان اصفهان و استان‌های همجوار بیانگر جایگاه محوری فولاد مبارکه در رونق اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی است.

نقش فولاد مبارکه در تقویت بنیان‌های تولید ملی در سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، برجسته‌تر از همیشه است. سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، ارتقای بهره‌وری، نوآوری در فرایندها و بهبود کیفیت محصولات، سبب شده این شرکت نه‌تنها نیاز صنایع داخلی را پاسخ دهد، بلکه در بازارهای جهانی نیز مزیت رقابتی ایجاد کند. چنین عملکردی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد ارزش افزوده ملی اهمیت ویژه‌ای دارد.

از سوی دیگر، توسعه‌ای که فولاد مبارکه رقم زده، تنها در محدوده اقتصادی متوقف نمانده و این شرکت عملاً به کانونی برای توسعه منطقه‌ای تبدیل شده است. پروژه‌های زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و خدمات عمومی که با محوریت یا حمایت فولاد مبارکه شکل گرفته‌اند، بستر رشد و شکوفایی سایر کسب‌وکارها را نیز فراهم آورده‌اند. به‌بیان دیگر، این شرکت در نقش یک موتور همگرایی عمل کرده که نه‌فقط تولید، بلکه شبکه‌ای از تعاملات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی را در منطقه و کشور به حرکت درآورده است.

فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز خوش درخشیده است. از ساخت مدرسه و آموزشگاه و مراکز درمانی تا حمایت از ورزش و فرهنگ، این شرکت همواره بخشی از منابع خود را به ارتقای کیفیت زندگی جامعه اختصاص داده و نشان داده که توسعه صنعتی بدون توجه به توسعه اجتماعی و انسانی ممکن نیست.

همچنین این مجموعه با سرمایه‌گذاری در حوزه دانش و نوآوری، زمینه‌ساز خلق فناوری‌های نوین و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان شده است. همکاری با دانشگاه‌ها، ایجاد مراکز نوآوری و حمایت از استارت‌آپ‌ها، فولاد مبارکه را به سازمانی یادگیرنده و توسعه‌محور تبدیل کرده است.

سرمایه‌گذاری عظیم فولاد مبارکه در تأمین انرژی پایدار و بهره‌برداری از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی در کنار سرمایه‌گذاری این شرکت در پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، دستاورد توسعه‌محور بزرگی است که بدون تردید نقشی بی‌بدیل در تأمین منافع ملی و حرکت در مسیر توسعه پایدار کشور دارد.

تجربه فولاد مبارکه ثابت کرده است که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند فراتر از مرزهای کارخانه عمل کند و به مدرسه توسعه بدل شود، مدرسه‌ای که درس تعادل میان تولید، جامعه، دانش و محیط‌زیست را به سایر صنایع کشور می‌آموزد. اگر چنین الگویی در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور تعمیم یابد، می‌توان آینده‌ای روشن‌ برای ایران متصور شد؛ آینده‌ای که در آن توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست همراه خواهد بود.

به‌درستی می‌توان گفت فولاد مبارکه امروز تنها یک کارخانه فولاد نیست، بلکه نماد و پیشران توسعه پایدار ایران است؛ الگویی که با استمرار مسیر خود می‌تواند ایران عزیز را به آینده‌ای مطمئن‌تر و پرامیدتر رهنمون سازد.

